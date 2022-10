Nell'ultima intervista rilasciata aveva fermamente negato la crisi, ma oggi il suo comunicato sui social dà purtroppo ragione a tutte le voci che circolavano nell'ultimo periodo: Andrea Nicole Conte ha scelto di utilizzare il suo profilo Instagram per annunciare la fine della sua relazione con Ciprian Aftim. La loro storia nata sotto i riflettori di Uomini e donne aveva fatto sognare il pubblico del dating show. La loro voglia di stare insieme li aveva spinti a non seguire le regole del programma e a passare una serata insieme senza le telecamere, per poi annunciare solo il mattino dopo alla redazione la volontà di lasciare il programma, poi subito dopo è arrivata la convivenza.

Ma che qualcosa non andava più per il verso giusto era apparso evidente ai fan della coppia fin dallo scorso agosto, quando i due hanno iniziato a vivere in due città diverse. Oggi la comunicazione ufficiale da parte dell'ex tronista.

Lo sfogo di Andrea Nicole sui social

Dopo i rumor sempre più insistenti su un allontanamento con il fidanzato, Andrea Nicole nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 ottobre, ha preso la parola sui social e attraverso un lungo messaggio postato nelle sue Instagram storie ha chiarito la sua situazione sentimentale. "Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato. Per altri forse no, come non lo era per me", ha esordito l'ex tronista nel suo sfogo social, aggiungendo che fino a poco tempo fa aveva cercato di non rispondere alle domande che riguardavano la sua storia con Ciprian perché anche lei stessa non aveva ben chiara la situazione.

'La fine della nostra storia'

"Negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa", ha poi continuato Nicole, che successivamente ha deciso di vivere privatamente il suo momento di tristezza chiedendo aiuto alle persone che avevano gli strumenti giusti per aiutarla in questa circostanza.

La giovane, prima tronista transgender nella storia di Uomini e Donne, ha affermato di avere ben chiaro che la sua relazione nata in un contesto televisivo ha creato curiosità per cui comprende che in molti abbiano chiesto informazioni.

"L’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia", ha poi concluso Andrea Nicole non senza prima ringraziare tutti coloro che le sono stati vicino e che hanno compreso il suo stato d'animo anche senza che lei parlasse. Insomma, alla fine il triste annuncio è arrivato. Per il momento, Ciprian resta in silenzio, ma non è escluso che anche lui nelle prossime ore voglia dare il suo punto di vista sulla questione.