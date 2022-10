Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Luca Salatino ha cercato di trasmettere a Nikita Pelizon la sua passione per la cucina. La verità è che al pugile non vanno a genio i pasticci preparati senza criterio, perché lui tratta il cibo con tanto amore, devozione. Invece, la giovane modella e influencer non ha un buon rapporto con la cucina e così l’ex tronista di Uomini e Donne le ha fatto una promessa: farà di tutto per farla appassionare alla cucina. Riuscirà il 30enne pugile a trasformare la giovane Pelizon in una buona cuoca?

Grande Fratello Vip 7, Luca Salatino svela com'è nata la sua passione per la cucina

Poche ore fa, Luca Salatino ha raccontato a Nikita Pelizon e George Ciupilan la storia del suo amore verso la cucina. Con tanta passione e foga, il ragazzo ha detto che ci vuole amore nel preparare le pietanze culinarie: ‘Ci deve essere una coccola, una carezza, un abbraccio’ ha sentenziato il giovane pugile. Ha proseguito il discorso, dicendo che tratta la cucina come se fosse la sua ragazza, che quando fa un soffritto ci mette un po’ di guanciale per dare un po’ di aroma di grasso. Con dolcezza, Luca ha raccontato che ogni volta che cucina ricorda la casetta dove sua nonna stava sempre in cucina a preparare pietanze prelibate, gli vengono in mente i profumi, i sapori, l’amore che l’anziana signora ci metteva nei suoi piatti.

L'ex tronista di Uomini e Donne spiega perché snobba i ristoranti con troppi coperti

‘È proprio quello che ho dentro al cuore’ ha dichiarato Salatino ricordando con affetto il rapporto tra la nonna e la cucina. E, senza peli sulla lingua, Luca ha rivelato il vero motivo per cui snobba le ristorazioni con troppi coperti: ‘Le loro cucine sono prive di amore’.

Poi ha ripreso a parlare di come è nata la sua passione per la cucina, dicendo che è una cosa tramandata dalla sua bisnonna, perché faceva la cuoca nel suo grande ristorante: ‘È proprio una cosa che ho dentro, forse più del pugilato’ ha esclamato ricordando quando entrava dentro la sua cucina della sua nonna.

Secondo lui, ogni gesto che si compie in cucina deve avere un senso: ‘Ogni gesto che faccio in cucina è un pezzo di quello che ho appreso negli anni’

GFVip 7, il pugile fa una promessa alla modella: 'Stammi vicino quando mi metto ai fornelli'

Dopo aver raccontato le origini della sua passione culinaria, Luca Salatino ha fatto una promessa a Nikita Pelizon, ovvero che tenterà di farla appassionare alla cucina: ‘Stammi vicino ogni volta che arriva la spesa o quando mi metto ai fornelli’. La giovane modella, originaria di Trieste ha preso a cuore la promessa dell’ex tronista di Uomini e Donne e, felice, ha esclamato che grazie al suo aiuto potrà preparare ottimi manicaretti per i suoi futuri figli.