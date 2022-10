Non si metteranno affatto bene le cose per la famiglia Zanatta-Colombo nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda il 26 e 27 ottobre: Veronica ed Ezio dovranno infatti affrontare le invadenze di alcuni giornalisti.

A un certo punto la situazione precipiterà e a farne pesantemente le spese sarà soprattutto Veronica, la quale verrà criticata da alcune donne per strada, che la accuseranno di essere una concubina. Con la situazione sempre più instabile, Ezio inizierà a prendere in considerazione di lasciare la propria abitazione.

Sarà dato spazio anche alle insicurezze di Flora, la quale storcerà il naso dinanzi all'ascesa di Maria Puglisi e ne parlerà con Umberto.

Quest'ultimo non starà con le mani in mano e giocherà alcune carte per sbarazzarsi di Maria.

Intanto Armando vedrà per caso la mamma di Anna, che però teoricamente dovrebbe essere all'estero. La faccenda inizierà a infittirsi e coinvolgerà anche Marcello, il quale partirà per Reggiolo al fine di far luce sulla vicenda.

Flora insofferente per colpa di Maria

Nella puntata di mercoledì 26 ottobre de Il Paradiso delle Signore, Flora comincerà a mostrare segni di insofferenza nei confronti di Maria. La stilista del grande magazzino milanese, dopo essersi vista bocciare i bozzetti dal direttore Conti, e dopo aver notato il successo della giovane Puglisi, inizierà a temere per il suo posto di lavoro.

Armando, reduce da una spedizione, sarà convinto di aver intravisto la mamma di Anna, la signora Caterina. Questa faccenda risulterà davvero sospetta dato che la stessa Anna aveva annunciato di partire per gli Stati Uniti d'America insieme a sua madre.

Intanto i giornalisti inizieranno a interessarsi alla storia dei Colombo, stando addosso alle malcapitate Zanatta.

Questa volta sarà Gemma a farne le spese ed Ezio mediterà di lasciare l'abitazione.

Marcello parte per chiarire un mistero, Umberto prova a sbarazzarsi di Maria

Nell'appuntamento in onda giovedì 27 ottobre, Armando metterà al corrente Marcello di quello che crede di aver visto. Il socio di Salvatore prenderà in pugno la situazione e partirà alla volta di Reggiolo, il paese di Anna Imbriani.

Intanto Umberto vorrà rasserenare la sua fidanzata, che teme di poter essere rimpiazzata da Maria al Paradiso. Sarà così che il commendatore Guarnieri chiederà ai Foppa di offrire un impiego alla giovane Puglisi.

Nel frattempo Gloria chiederà alle Veneri di difendere Gemma dalle irruenze dei giornalisti, che ormai da qualche tempo hanno iniziato a invadere i Zanatta e i Colombo. La situazione precipiterà quando Veronica verrà criticata da alcune donne, che inizieranno a chiamarla "concubina" per il fatto di vivere con un uomo sposato.