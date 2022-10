Nella Casa del GFVip 7 la tensione tra alcuni concorrenti è alle stelle. Nella mattinata di venerdì 14 ottobre, c'è stata una discussione accesa tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon a causa di una richiesta effettuata da Antonino Spinalbese. Nel dettaglio, il parrucchiere ligure avrebbe chiesto a Cristina di dormire nella stanza blu in quanto non gradiva la presenza di Nikita.

Il motivo della discussione

Mentre Nikita si trovava in cucina, Cristina le ha chiesto se poteva cambiare stanza in modo che lei potesse dormire con Antonino.

La modella brasiliana ha immediatamente sollevato dubbi sulla richiesta.

A quel punto Quaranta ha spiegato il motivo: "Antonino preferisce avere vicino al letto me piuttosto che te". Di fronte alla spiegazione della coinquilina, Pelizon ha sostenuto che sarebbe stato più corretto se Spinalbese avesse avanzato la richiesta.

Lo sfogo di Pelizon

Infastidita per la richiesta ricevuta, Nikita ha ammesso che non voleva togliere la sua roba dalla stanza solamente per il capriccio di un coinquilino.

Successivamente Pelizon ha fatto notare che Cristina Quaranta non si dovrebbe far influenzare dal coinquilino: "Sei una pedina che a seconda di quello che dice la gente ti sposti?". In replica, Cristina ha sostenuto che Nikita abbia respinto la richiesta solo per fare in dispetto.

Ma non è tutto, durante la discussione tra le due coinquiline è intervenuto lo stesso Antonino. Quest'ultimo ha rivelato di non riuscire a condividere la camera da letto con una persona con cui non ha feeling. Stanca di discutere per un motivo banale, Nikita Pelizon ha deciso di lasciare la stanza blu per andare in quella rosa.

Scintille durante le nomination tra Nikita e Antonino

Durante le nomination palesi dell'ottava puntata del GFVip 7, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon hanno discusso.

Il concorrente ligure ha deciso di nominare la coinquilina brasiliana per il fatto che non riesce ad instaurare un rapporto con lei. A quel punto Signorini ha chiesto come mai visto che Nikita si è sempre mostrata pronta ad avere un confronto con tutti.

Secondo Pelizon, il problema sarebbe proprio Spinalbese. La diretta interessata ha sostenuto anche di aver chiesto ad Antonino di sistemarle i capelli come accaduto con le altre concorrenti del parterre femminile, ma Spinalbese l'avrebbe solo illusa: prima le avrebbe detto di aiutarla il giorno successivo, ma poi non avrebbe fatto nulla.

Sul web, alcuni telespettatori hanno notato che da qualche settimana alcuni "vipponi" abbiano messo nel mirino Nikita Pelizon: Cristina, Elenoire e lo stesso Antonino da un paio di settimane sparlerebbero di Nikita.