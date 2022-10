Negli ultimi anni gli spettatori di Un posto al sole si sono abituati a vedere Alberto Palladini dimesso, in affanno economicamente, costretto ad accettare umiliazioni da parte di persone che non ha mai sopportato. Persino il lavoro con Niko, che tutto sommato ha accettato con riconoscenza, è sembrato sin da subito stargli stretto. Insomma tale personaggio sembra la figura sbiadita del giovane arrogante che entrava a Palazzo Palladini sfrecciando in Ferrari. Ma cosa accadrebbe se Alberto tornasse ricco e potente?

In queste ore sta circolando una teoria molto suggestiva, secondo cui Alberto potrebbe riacquistare denaro e prestigio al tesoro grazie al tesoro nascosto nella sua proprietà.

Ma è davvero possibile tale scenario? E che ruolo avrebbe Lia Longhi in questo disegno? A seguire verranno analizzati gli eventi passati e futuri per provare a dare una risposta.

Un posto al sole, anticipazioni: il tesoro di Palazzo Palladini

Lia è a conoscenza del fatto che la famiglia di Annamaria Rovere abbia nascosto un tesoro all'interno di Palazzo Palladini. La donna le ha rivelato infatti di essere convinta che i suoi parenti abbiano nascosto gioielli e altri beni non precisati all'interno della storica dimora.

Questo spiega l'interesse della governante di casa Ferri per il parco e il suo continuo girovagare anche di notte. Nelle prossime puntate ci sarà però un importante sviluppo. Mastro Peppe (Federico Torre) scoprirà infatti che esiste uno spazio vuoto nascosto dietro una parete del seminterrato.

Il capo operaio, dopo aver fatto un buco per capire le dimensioni, riferirà ad Alberto (Maurizio Aiello) la sua scoperta ed è lecito pensare che l'avvocato, totalmente all'oscuro del tesoro, si mostrerà più seccato dal possibile impedimento che non felice per la scoperta.

Lia (Giuliana Vigogna), dopo avere origliato i due uomini, si recherà nella cantinola nottetempo per indagare ma la presenza di qualcuno le impedirà di portare a termine i suoi piani.

La ragazza si renderà conto però di non poter andare oltre senza farsi scoprire, da qui la possibilità che possa chiedere l'aiuto a qualcuno.

Il rapporto tra Annamaria e Giacomo Palladini

Le anticipazioni chiariscono che Lia si metterà alla ricerca del tesoro di Palazzo Palladini. La ragazza non sembra interessata ad avere una storia d'amore, con buona pace del povero Diego, né tantomeno a cercare vendetta verso Ferri e Marina.

Resta però un grande interrogatorio: chi è realmente Lia e in che rapporti è con Annamaria Rovere?

Finora infatti non è stato ancora chiarito se la ragazza sia una semplice badante o possa essere una figlia o una nipote della donna e i loro discorsi non hanno ancora fornito nessun indizio determinante in merito. Il loro rapporto risulta molto importante perché qualora Lia fosse una figlia o una nipote di Annamaria, non sarebbe una semplice cacciatrice di tesori, ma una legittima erede di quei beni.

Non è tutto, però. Se venisse confermata la teoria secondo cui Rebecca ( la ragazza ebrea rifugiatasi a Palazzo Palladini) e Giacomo siano genitori di Annamaria questo significherebbe che la donna anziana e Lia sono delle Palladini.

Upas: Lia e Alberto potrebbero allearsi

Nelle prossime puntate ci sarà uno sviluppo di trama legato a quello attuale ma che finora non è stato ancora tirato in ballo. È davvero poco per capire cosa accadrà, ma dai pochi indizi trapelati si può azzardare che questa nuova storyline possa riguardare Lia ed Alberto. I due finora non si sono neanche incrociati, ma se la cameriera di casa Ferri dovesse bazzicare davvero nel suo appartamento di notte, viene da sé che potrebbe essere proprio l'avvocato a sorprenderla e non Diego o Raffaele come molti pensavano.

In attesa di capire se Lia possa essere davvero una Palladini, risulta interessante capire come interagiranno questi due. Lia potrebbe infatti decidere di dire la verità o almeno una parte di essa ad Alberto, in modo da poter dividere il tesoro.

Un'insolita alleanza, quindi, dagli esiti imprevedibili.

Va ricordato inoltre che il tesoro potrebbe contenere atti e documenti oltre a beni come gioielli, che potrebbero riguardare l'impero Palladini. Al momento sono solo ipotesi, ma nei prossimi giorni se ne saprà di più.