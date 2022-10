Durante l'ottava puntata del GFVip7, in onda giovedì 13 ottobre su Canale 5, Edoardo Donnamaria ha deciso di nominare Antonino Spinalbese. Nel post-puntata il concorrente ligure ha accusato Edoardo di essere un ragazzo senza attributi. Antonino non ha gradito la motivazione data dal coinquilino nel corso della nomination palese avvenuta in SuperLed.

La nomination di Edoardo

Durante le nomination, Edoardo Donnamaria ha fatto il nome di Antonino Spinalbese. Come motivazione il volto di Forum ha spiegato di non trovare vero il coinquilino originario di La Spezia.

In disaccordo per la motivazione data, Antonino ha sostenuto che Edoardo non abbia perdonato il massaggio ai glutei fatto da Antonella Fiodelisi. Dal canto suo Edoardo ha cerato di difendersi, spiegando che se fosse stato arrabbiato per quell'episodio avrebbe nominato Antonella e non lui.

Il botta e risposta

Terminata la diretta del GFVip7, Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria hanno avuto un confronto acceso.

Mentre si trovavano in giardino, l'ex compagno di Belen Rodriguez ha sostenuto che Edoardo farebbe di tutto per riportare le attenzioni di Fiordelisi su di lui: "Ti rode, ti cosa vuoi parlare?" A quel punto il concorrente ligure ha invitato Edoardo a dare una motivazione valida la prossima settimana semmai dovesse nominarlo.

Come un fiume in piena Spinalbese ha iniziato ad attaccare il coinquilino con parole piuttosto forti: "Lo vedrai quando usciamo da qui..." Donnamaria ha dato dell'immaturo ad Antonino per la reazione avuta, ma Spinalbese ha sbottato: "Sei senza attributi. Sei un ragazzino, ci sta. Vai a giocare con le costruzioni. Poi ti chiedi il motivo perché le donne ti trattano così".

Giaele De Donà attacca Antonino

Nel post-puntata la discussione tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria non è stata l'unica.

In precedenza, Giaele De Donà si è scagliata contro il coinquilino ligure.

La diretta interessata non ha gradito di essere passata come "terza incomoda". Nel dettaglio, Giaele in settimana ha confidato di essere attratta da Spinalbese ma per rispetto al suo matrimonio non vorrebbe commettere un passo falso. Nelle notte, Giaele ha fatto notare ad Antonino di aver avuto un atteggiamento ambiguo nei suoi confronti: l'accusa è che Spinalbese abbia dimostrato interesse verso Ginevra Lamborghini, ma al tempo stessa le abbia fatto credere di avere una chance.

A detta della influencer, Antonino non si sarebbe esposto. Per questo motivo in giardino, Giaele ha preso le difese di Donnamaria: secondo la concorrente, Antonino all'inizio avrebbe mostrato ai telespettatori un suo lato non veritiero.