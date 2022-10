Dopo la settima puntata del GFVip 7, in onda lunedì 10 ottobre su Canale 5, Nikita Pelizon si è sfogata con George Ciupilan. Secondo la modella brasiliana, Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese avrebbero infranto il regolamento: i due coinquilini, parlando in codice, si sarebbero accordati su chi mandare al televoto. Ovviamente si tratta solo di una supposizione della concorrente poiché non ci sono prove.

La versione di Pelizon

Terminato il giro delle nomination palesi e segrete, Nikita Pelizon è finita al televoto insieme ad Attilio Romita, Gegia, Charlie Gnocchi e Giaele De Donà.

Nel post-puntata, la concorrente ha commentato quanto accaduto con George. Stando al punto di vista di Nikita, Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese si sarebbero messi d'accordo sulle nomination: i due coinquilini, parlando in codice sotto le lenzuola, si sarebbero accordati sul nome da fare durante le nomination. Stando al punto di vista della concorrente brasiliana, il duo De Pisis-Spinalbese temerebbe particolarmente la sua presenza e quella di presenza di Antonella Fiordelisi.

Nikita ha sentito Antonino e Alberto parlare delle donne più forti da nominare, ovvero lei e Antonella, e si sono messi d’accordo, però poi sarebbe lei quella falsa che si inventa che Alberto parla di nomination? #gfvip



Il consiglio che Ciupilan si è sentito di dare alla sua amica, è quello di farsi conoscere da tutti i suoi compagni d'avventura compreso Alberto.

Dal canto suo però Nikita ha affermato di non essere interessata ad intraprendere un dialogo con una persona solo per strategia.

Il confronto tra Nikita e Alberto

In seguito al confronto con George, Nikita ha deciso di trattare l'argomento con il diretto interessato.

Mentre si trovava in giardino, la concorrente brasiliana ha chiamato in disparte Alberto De Pisis: Nikita ha spiegato al coinquilino di essere convinta che insieme ad Antonino Spinalbese si siano accordati per le nomination.

Infine, Pelizon ha sostenuto che Alberto abbia preso di mira Gegia per via dell'atteggiamento avuto nei confronti di Marco Bellavia: per Nikita, non bisogna ripetere gli errori del passato in cui tutti i concorrenti si sono messi contro uno.

De Pisis dopo aver ascoltato la coinquilina ha ammesso di aver parlato in codice con Antonino, ma ha confidato di non ricordare se sia uscito o meno il nome di Nikita.

Il commento del web

Intanto su Twitter i telespettatori del GFVip 7 hanno espresso pareri discordanti.

A detta di un utente, chi crede che un concorrente sia forte non lo manda al televoto per acquisire maggiore consenso del pubblico. Un utente invece ha sostenuto che anche Antonella Fiordelisi viene sempre nominata quando non è immune. Un telespettatore del Reality Show ha fatto notare che nel video si parla di "concorrenti temuti" e non di nomination.

Infine, c'è chi ha sostenuto che Nikita abbia frainteso la conversazione tra Alberto e Antonino.