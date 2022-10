Terminata la sesta puntata del GFVip7, in onda giovedì 6 ottobre, Patrizia Rossetti si è scagliata contro Pamela Prati. Tutto è partito dalla richiesta di Patrizia agli autori di avere una camera singola con bagno privato: mentre a lei è stato negato all'ex diva del Bagaglino è stato concesso. A finire nel mirino di Rossetti c'è stato anche Alfonso Signorini: "Mi hai fatto una promessa, vai a quel paese".

Lo sfogo di Rossetti

Patrizia Rossetti non ha gradito che a Pamela Prati sia stata concessa una camera singola con bagno privato. Al termine della puntata del GFVip7 la concorrente si è domandata perché a Prati sì e a lei no visto che hanno più o meno la stessa età.

A tal proposito la 63enne ha sostenuto che Pamela abbia ottenuto la stanza, in quanto inventerebbe di avere problemi di salute: "Fa finta di svenire". Mentre si trovava in giardino, Patrizia ha continuato a sparlare di Pamela: "Fatela vincere, che sette anni fa ha già fatto una brutta figura. L'ha fatta, nessuno può discuterlo, lo sa tutta Italia". In quel momento Pamela Prati è arrivata in giardino e ha sbottato con la coinquilina: "Non mi permetto di giudicarti perché non ti conosco". L'ex diva del Bagaglino ha chiesto alla coinquilina di parlare di se stessa e basta.

Implacabile Rossetti ha rincarato la dose: "Ti sembra onesto nei confronti dei tuoi compagni? Se hai problemi fai come Marco, stai a casa tua".

Patrizia fa la pazza contro Pamela lei sente torna indietro e si sfankulano ATTO TERZO (notte a tutti) #GFVip pic.twitter.com/x1O9SElP4h — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022

A quel punto Pamela Prati ha risposto : "Anche questo è di cattivissimo gusto".

Secondo la ex soubrette sarda, Patrizia dovrebbe esporre il suo problema in confessionale anziché fare queste sceneggiate, infine le ha chiesto a Patrizia Rossetti di non parlare più di lei.

I presenti in giardino come Carolina Marconi e Cristina Quaranta hanno chiesto a Rossetti di stare calma e pesare le parole.

La reazione del web

Lo scontro notturno tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati non è passato inosservato.

Su Twitter, i telespettatori della diretta h24 hanno spezzato una lancia a favore della ex soubrette sarda: "Frase di pessimo gusto.

Patrizia fuori". Un altro utente ha ricordato che Rossetti è finita in un televoto-flash proprio per la frase "se hai problemi stai a casa", pronunciata ai danni di Marco Bellavia. Un altro utente ha sostenuto che Patrizia non ha capito nulla di tutto il discorso fatto da Signorini nella puntata dello scorso lunedì.

Tra i commenti, c'è anche chi si è schierato dalla parte di Rossetti. Per esempio, un utente ha riconosciuto il "privilegio" concesso dagli autori a Pamela Prati. Un altro telespettatore ha menzionato il passato di Prati legato alla finta storia con Mark Caltagirone: "Ci ha preso per i fondelli per un anno e mezzo, ma tutti a definirla una martire".