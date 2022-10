Lunedì 24 ottobre, su Canale 5, è andata in onda l'11^ puntata del GFVip 7. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante un commento di Patrizia Rossetti sul fondoschiena di Pamela Prati. In puntata, le due coinquiline anziché trovare un punto d'incontro hanno dato adito ad un nuovo scontro verbale.

Il confronto-scontro

In settimana, i "vipponi" sono stati protagonisti di una sfilata. Mentre il parterre femminile si trovava in confessionale, Patrizia ha espresso un giudizio negativo sul fondoschiena di Pamela: "Hai il lato B piatto, smettila".

Tale commento non è stato gradito dall'ex primadonna del Bagaglino.

In puntata, le due concorrenti anziché chiarire hanno avuto un nuovo scontro. Incalzata dal conduttore del Reality Show, Pamela ha affermato: "Io sono una diva, non è che mi ci sento". Alla domanda di Signorini: "Tu Patrizia ti senti una diva?", la diretta interessata ha risposto con un secco "no". Pamela Prati invece si è lasciata scappare una frecciatina: "Tu sei la diva delle pentole". A quel punto Rossetti ha sbottato: "Informati bene perché le pentole non le faccio più da tanto". Il riferimento della showgirl sarda è al fatto che per anni la coinquilina ha fatto televendite di pentole e materessi.

Lo scontro tra le due è proseguito con un botta e risposta da entrambe le parti: Patrizia ha ribadito che la sua era una frase ironica sul lato B mentre Pamela ha sostenuto di aver trovato tanta cattiveria in quella determinata frase.

Il commento dei concorrenti e dei telespettatori

In seguito al botta e risposta tra le due coinquiline, Alfonso Signorini ha chiesto un commento ai "vipponi" della Casa.

Secondo Elenoire, Pamela Prati è la diva indiscussa.

Antonino Spinalbese ha fatto notare che Pamela ha un corpo bellissimo alla sua età. Nikita Pelizon dopo aver definito "Pamela una diva del passato", ha precisato che la sua non era un'offesa. A detta di Antonella Fiordelisi, Prati si sarebbe dovuta fare una risata alle parole di Patrizia anziché prendersela in quel modo. Charlie Gnocchi ha spezzato una lancia a favore della showgirl sarda mentre Attilio Romita ha tagliato corto: "Il lato b di Pamela non si tocca".

Sui social invece, i telespettatori hanno spezzato una lancia a favore di Patrizia. Un utente ha fatto notare che Rossetti è in tv da 40 anni senza avere mai dovuto inventare falsi gossip - il riferimento è al "caso Caltagirone". Un altro utente ha ironizzato, parlando di "scontro tra titani". Un telespettatore ha fatto notare che nella Casa le dinamiche migliori vengono sempre innescate dalle donne over 60. Tra i vari utenti, c'è anche chi ha trovato di cattivo gusto la frase di Patrizia Rossetti.