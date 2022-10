L'attore turco Can Yaman nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram dalla sua stanza di hotel a Budapest, dove soggiorna attualmente. Nell'immagine appare elegante, in abito nero avvolto da un lungo scialle bianco, riflessivo e sicuro di sé. "Sì, sono ancora io" è la didascalia alla foto.

Tale post da alcuni è stato interpretato come una risposta alle critiche ricevute a seguito dei risultati non troppo positivi ottenuti dalle prime puntate della fiction Mediaset "Viola come il mare", di cui Yaman è protagonista.

Il post social di Can Yaman

Nella giornata di lunedì 24 ottobre Can Yaman ha pubblicato un post da Budapest con una propria foto e con una didascalia in lingua inglese: "Yes, it’s still me…", ossia: "Sì, sono ancora io", raccogliendo oltre 400.000 like in circa 24 ore e migliaia di commenti.

Yaman protagonista di Viola come il mare

Dal 30 settembre va in onda su Canale 5 "Viola come il mare", una fiction attorno alla quale c'era grande attesa, vista l'enorme promozione televisiva avvenuta durante i mesi estivi con spot e speciali backstage.

Viola (Francesca Chillemi) è una giornalista che ha la sinestesia cromo-musicale, ossia associa colori e suoni alle persone davanti a lei, scopre di avere un forte istinto investigativo.

Francesco (Can Yaman) è invece un poliziotto: tra i due ben presto si intreccia una storia d'amore.

Gli ascolti della fiction non sono troppo positivi

Numericamente la fiction non ha avuto il successo sperato, dopo la prima puntata che in termini di ascolti Auditel era sembrata soddisfacente con il 20% di share contro la trasmissione di Rai 1 "Tale e quale show", poi nelle settimane successive la Serie TV di Mediaset ha continuato a perdere consenso fino ad arrivare al 16,3% dell'ultimo episodio andato in onda venerdì 21 ottobre.

Non sono sicuramente i dati peggiori registrati dalle fiction Mediaset, ma considerando la enorme quantità di promozione fatta nei mesi scorsi, la scelta della Lux Vide, casa di produzione di tanti successi tv, "Viola come il mare" non può essere classificata come un successo.

Inoltre, in queste settimane, non sono mancati sui social i commenti critici verso i protagonisti e in particolare proprio a Can Yaman, che qualcuno ha definito come "il belloccio che non sa recitare".

Anche se ci sono stati pure diversi apprezzamenti all'attore turco, in particolare da parte di numerose telespettatrici italiane, le stesse che in queste ore stanno apprezzando il post su Instagram e la foto pubblicati da Yaman a Budapest.