Martedì 18 ottobre, dall'esterno della Casa del GFVip 7 è arrivato un messaggio per Antonino Spinalbese. Alcune fan dei "Gintonic" (nome utilizzato dai fan di Spinalbese e Lamborghini) hanno spiegato al 27enne ligure di non avercela con Ginevra e di non fidarsi di nessuno. Mentre i "vipponi" commentavano l'accaduto, la regia ha alzato il volume della musica.

Il precedente

Per capire come mai alcune persone si sono dirette all'esterno della Casa di Cinecittà e hanno lasciato un messaggio ad Antonino, è bene fare un passo indietro.

Durante la nona puntata del GFVip 7, Spinalbese è finito al centro delle critiche per l'atteggiamento avuto con Edoardo Donnamaria: i due hanno discusso animatamente, perché Antonino si sarebbe avvicinato ad Antonella Fiordelisi per ripicca.

Dopo il commento negativo di Sonia Bruganelli, Ginevra Lamborghini aveva chiesto la parola in studio e aveva affermato: "Mi dispiace ma vedo in te un atteggiamento poco maturo". Tale giudizio da parte dell'ex coinquilina aveva deluso Antonino: il concorrente parlando con Antonella aveva ammesso di esserci rimasto male, perché considerava Ginevra una vera amica.

Il messaggio dall'esterno

Nel pomeriggio di martedì, alcune presunte fan di Antonino e Ginevra hanno deciso di andare all'esterno della Casa di Cinecittà e portare un messaggio al concorrente.

Scendendo nel dettaglio, le presunte fan hanno cominciato ad urlare chiamando Spinalbese: "Ginevra ti vuole bene. Non ti fidare di nessuno..." In un primo momento la regia non si era accorta di nulla, tanto che il 27enne ligure ha avuto modo di rispondere ai fan con un "va bene".

Mentre i "vipponi" presenti in giardino commentavano l'accaduto, la regia ha messo la musica a tutto volume in modo da non ricevere messaggi dall'esterno. Da regolamento infatti, i concorrenti del Grande Fratello non possono ricevere alcuna notizia di quello che accade all'esterno del Reality Show.

“Antonino Ginevra ti vuole bene non ti fidare di nessuno” ✈️✈️ #gintonic pic.twitter.com/YCzgGmmD9e — tina salatina🤙🏼 (@ilybej) October 18, 2022

Il commento di alcuni telespettatori

Il momento in cui Antonino Spinalbese ha ricevuto un messaggio da alcuni fan, non è passato inosservato ai fan della diretta di Mediaset Extra.

Su Twitter, alcuni utenti hanno espresso la loro opinione: "Meraviglioso, è vero che Ginevra ti vuole bene".

Altri utenti invece hanno punzecchiato Antonella Fiordelisi, perché con tono ironico ha lanciato una stoccata all'ex coinquilina Lamborghini. Un utente ha sostenuto che il momento è stato rovinato da Fiordelisi. Un altro utente ha sbottato: "Antonella pure qua ha rosicato". Un telespettatore ha affermato: "Antonella fuori. Se penso che è così giovane, mi stupisce la sua presunzione". Infine, c'è chi ha consigliato alla 24enne campana di dedicare le sue attenzioni ad Edoardo.