Notte di tensione al GF Vip dopo la diretta serale di questa settimana che ha portato all'uscita di scena di Elenoire Ferruzzi. I colpi di scena post trasmissione non sono mancati: Antonella, ad esempio, ha scelto di chiudere definitivamente la sua frequentazione con Edoardo Donnamaria.

Antonino Spinalbese, invece, è arrivato a mettere in discussione gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, circa il modo in cui è stata affrontata la polemica su Elenoire, che ha portato poi alla sua eliminazione diretta per volere del pubblico.

Antonella furiosa con Edoardo dopo la puntata del GF Vip

Nel dettaglio, le tensioni nel cuore della notte non sono mancate all'interno della casa del GF Vip e, subito dopo la diretta, Antonella Fiordelisi ha perso le staffe nei confronti di Edoardo.

La ragazza non ha gradito il fatto che Edoardo non l'abbia difesa in puntata dagli attacchi di Sonia Bruganelli, la quale sostiene che Antonella stia portando avanti una strategia di gioco e quindi non sarebbe interessata realmente a iniziare una storia d'amore con il volto della trasmissione Forum.

Il silenzio di Edoardo ha scatenato l'ira della Fiordelisi che, di punto in bianco, ha scelto di chiudere la sua frequentazione con il ragazzo.

'Con me hai chiuso': tensione nella notte tra Edoardo e Antonella al GF Vip

"Non mi dovevo avvicinare a nessuno, non mi dovevo lasciar andare con nessuno. Con me hai chiuso, così impari a non difendermi", ha sbottato Antonella contro Edoardo nella notte.

"Ti piace passare da vittima, ci sei riuscito", ha proseguito ancora la ragazza dimostrando di avere il dente avvelenato nei confronti del giovane Donnamaria.

"Questo è quanto ti interessa, brava", ha esclamato Edoardo che non ha gradito affatto il modo di fare della ragazza all'interno della casa del GF Vip, complice anche il suo nuovo avvicinamento ad Antonino.

Antonino mette in dubbio gli autori: polemiche nella notte al GF Vip

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel cuore della notte anche l'ex fidanzato di Belen Rodriguez si è reso protagonista di un episodio che ha scatenato polemiche.

Antonino è stato coinvolto nel caso della polemica su Elenoire, dato che quando la donna si è resa protagonista del gesto dello sputo al passaggio di Nikita, lui non ne ha preso le distanze e si è messo a ridere, divertito.

"No ma lei secondo me non è passata quando ha sputato eh, lo hanno messo dopo il filmato", ha sentenziato Antonino che ha così messo in discussione gli autori del GF Vip e il montaggio della clip trasmesso su Canale 5.

"No no Antonino fidati, si vedeva benissimo", ha subito precisato Patrizia che ha così messo a tacere l'ex di Belen.