Alfonso Signorini l'aveva anticipato all'inizio della puntata del Grande Fratello Vip del 27 ottobre che Elenoire sarebbe stata punita per le cose che ha detto e fatto nella casa nell'ultimo periodo. La produzione ha evitato la squalifica diretta e ha chiesto ai telespettatori di esprimersi sul futuro della chiacchierata concorrente: il verdetto del televoto flash, è stato implacabile e chiarissimo. Ferruzzi è stata eliminata con l'altissima percentuale del 90%, un vero e proprio record.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello Vip

L'avventura di Elenoire al Grande Fratello Vip, si è interrotta bruscamente lunedì 27 ottobre.

La star del web è stata la protagonista indiscussa della dodicesima puntata, soprattutto in negativo.

La diretta si è aperta con un lungo spazio dedicato al rapporto tra Ferruzzi e Daniele, incrinatosi nei giorni scorsi a causa di un sentimento non corrisposto da parte del bel Dal Moro.

Il presentatore Signorini ha cercato di spiegare alla bionda vippona che non sempre chi amiamo ci contraccambia, ma lei ha insistito sul fatto che il coinquilino le avrebbe lanciato dei segnali differenti.

In casa è stato mostrato anche il tweet che Vladimir Luxuria ha fatto poche ore prima per difendere Daniele dall'accusa di Elenoire che non ammetterebbe di provare qualcosa per lei solo perché è una transessuale e temerebbe il giudizio della gente.

La decisione degli spettatori del Grande Fratello Vip

Alfonso ha anticipato al pubblico che nel corso della serata avrebbe comunicato il provvedimento disciplinare scelto dalla produzione per la concorrente Ferruzzi.

Il Grande Fratello Vip, però, non ha "condannato" Elenoire per le cose che ha detto a Daniele nei giorni scorsi, ma per come si è comportata con Nikita nell'ultimo periodo.

In una clip che è stata mandata in onda il 27 ottobre, sono stati racchiusi tutti gli atteggiamenti sbagliati che la vippona ha avuto con la coinquilina di recente, a partire dallo sputo che tanto ha fatto discutere.

La star del web è stata sorpresa dalle telecamere mentre sputava per terra in un punto dove era appena passata Pelizon: questo gesto ha indignato i telespettatori, che hanno chiesto l'immediata squalifica.

La bionda concorrente si è giustificata dicendo che aveva un seme in bocca in quel momento, e che l'ha buttato via in quel modo un po' discutibile ma non rivolgendosi alla ragazza.

In pochi hanno creduto a queste parole, a partire da Signorini che ha palesato più di una perplessità su questa versione dei fatti.

Doppio addio al Grande Fratello Vip

Elenoire è stata criticata anche per aver detto che Nikita porterebbe sfortuna, tant'è che è arrivata al punto di chiedere che le venisse inviato qualcosa contro il malocchio.

Signorini e le opinioniste hanno condannato queste parole, ricordando a tutti i concorrenti che Mia Martini si è tolta la vita perché in tanti sostenevano che portasse "iella".

Al termine della lunga disquisizione, durante la quale Ferruzzi non si è mai scusata né con Pelizon né con il pubblico, Alfonso ha aperto un televoto flash per chiedere se la concorrente "incriminata" meritava o meno di restare nella casa del Grande Fratello Vip.

L'esito di questa votazione è stato netto: i telespettatori hanno deciso di eliminare Elenoire con la percentuale record del 90%, un risultato schiacciante che dimostra quanto i fan non abbiano apprezzato i comportamenti della vippona in più occasioni.

La diretta interessata ha abbandonato il gioco il 27 ottobre, esattamente come Amaurys Perez, che ha perso il televoto a quattro con George, Giaele e Pamela Prati.