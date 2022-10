Pinuccia, dama di Uomini e donne over, rompe il silenzio su Alessandro e torna a punzecchiare anche la sua nemica giurata Tina Cipollari.

In una nuova intervista rilasciata al magazine della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, la dama protagonista del trono over, ha scelto di fare chiarezza dopo le polemiche che ci sono state nel corso delle ultime puntate.

La conduttrice, infatti, ha perso le staffe nei confronti di Pinuccia dopo le sue insistenze nei confronti di Alessandro e così la dama ha voluto precisare e far chiarezza, raccontando il suo punto di vista su questa vicenda.

Pinuccia rompe il silenzio su Alessandro: la verità della dama di Uomini e donne

Nel dettaglio, durante le ultime puntate di Uomini e donne, Alessandro ha preso le distanze da Pinuccia scatenando l'ira della dama di Vigevano, che in studio si è lasciata andare ad un durissimo sfogo.

Pinuccia ha scelto di rompere il silenzio intervistata dal magazine della trasmissione di Canale 5, puntando il dito contro Alessandro per alcune dichiarazioni rilasciate proprio in un'intervista.

"Ha detto che tra di noi non c'è stato nulla di fisico e invece dei baci ce li siamo dati, anche in studio", ha precisato la dama di Vigevano aggiungendo di essersi affezionata molto ad Alessandro per la sua gentilezza e la sua eleganza.

"È un po' come era mio marito: sempre calmo. Al contrario mio: sono una persona che ogni tanto scatta", ha rivelato la dama di Uomini e donne trono over.

'Non deve prendermi in giro', Pinuccia sbotta su Alessandro

E, in merito a quella che potrebbe essere l'evoluzione del loro rapporto, Pinuccia ha precisato che il suo unico scopo sarebbe quello di riuscire ad avere un rapporto d'amicizia con Alessandro.

"A me basta che lui mi telefoni e mi chieda di passare una giornata insieme", ha precisato la dama di Vigevano sottolineando di non avere alcuna intenzione di cercare marito all'interno della trasmissione di Maria De Filippi.

"Mi va bene essere sua amica, purché non mi faccia arrabbiare e non mi prenda in giro. Ogni tanto mi fa dispiacere", ha sentenziato la dama del trono over.

La frecciatina di Pinuccia contro Tina, sua nemica a Uomini e donne

In attesa di scoprire se questa amicizia tra Pinuccia e Alessandro proseguirà nel corso delle prossime settimane, la dama di Uomini e donne non ha perso occasione per punzecchiare anche Tina Cipollari.

"Ero una donna molto dolce, poi sono venuta qui e Tina ha iniziato a mancare di educazione e rispetto con me che sono una signora di ottant'anni. È per questo che sono diventata una "comandina". Le giuro che non ho mai alzato la voce in casa", ha dichiarato la dama del talk show di Canale 5.