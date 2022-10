Le ultime puntate di Una Vita andranno in onda nel corso della settimana 7-12 novembre in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che per gli spettatori italiani arriverà il momento di vedere l'epilogo conclusivo delle vicende dei vari protagonisti di Acacias 38, capitanati da Genoveva.

La dark lady della soap, però, in questo finale di sempre si ritroverà vittima della furia e della crudeltà di sua figlia Gabriela mentre Casilda cambierà radicalmente vita.

Casilda diventa ricca: anticipazioni Una Vita 7-12 novembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Una vita in onda dal 7 al 12 novembre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Casilda diventerà ricca dopo una vincita inaspettata alla lotteria.

La donna racconterà ad Azucena che intende investire quei soldi per aprire un'attività commerciale nel mercato. Intanto per Hortensia arriverà il momento della verità: la donna confesserà a Pascual di non essere mai stata all'estero.

Spazio anche alle vicende di Felipe: l'avvocato chiederà a Dori di diventare sua moglie e, alla fine, la donna accetterà la proposta di matrimonio.

Le condizioni di salute di Genoveva, invece, cominceranno a peggiorare sempre più tanto che Marcelo consiglierà alla donna di farsi visitare al più presto da un altro medico.

Tuttavia, la reazione di sua figlia Gabriela non sarà delle migliori: la ragazza non vuole che sua mamma si faccia visitare da un altro medico.

Casilda si licenzia da Rosina, torna Aurelio: anticipazioni Una Vita ultime puntate

E poi ancora, le anticipazioni sulle ultime puntate di Una Vita rivelano che Bellita metterà in atto un piano per far tornare di nuovo il sereno tra Alodia e Ignacio: i due si trasferiranno a Ecja, dove il medico potrà aprire uno studio tutto suo.

Per Casilda, intanto, arriverà il momento di confessare alla sua datrice di lavoro di voler interrompere la collaborazione dopo la vincita alla lotteria.

E così, la domestica metterà al corrente Rosina di avere intenzione di aprire un'attività tutta la sua: la reazione della signora di Acacias 38 non sarà delle migliori anche se proverà a fingere un certo disinteresse.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle ultime puntate rivelano che a gran sorpresa ci sarà il ritorno di Aurelio.

Genoveva in fin di vita: anticipazioni Una Vita 7-12 novembre

Il marito di Genoveva, che tutti credevano ormai defunto si presenterà per sbarazzarsi per sempre della moglie ma Marcelo riuscirà a evitare il peggio.

Tuttavia, la dark lady si ritroverà in gravissime condizioni e ormai in fin di vita, chiederà a Felipe di perdonarla per tutto il male che gli ha causato, ma la reazione dell'avvocato non sarà affatto delle migliori.