Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Sopravvissuti, nella terza puntata che andrà in onda lunedì 17 ottobre in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tante novità e diversi colpi di scena. In particolare, Luca e sua moglie Sylvie saranno sempre più distanti, in quanto il protagonista si renderà conto che nel suo momento di assenza, sua moglie si è particolarmente avvicinata al suo migliore amico. Inoltre, il personaggio interpretato da Lino Guanciale anche se si accorgerà di non aver ancora superato i traumi vissuti sull'imbarcazione, deve fare qualcosa per recuperare il rapporto coni suoi familiari, prima che sia troppo tardi e che qualcuno prenda il suo posto in maniera definita.

Nel frattempo, Anita non si arrenderà all'idea di aver perso suo figlio e quindi continuerà ad indagare senza sosta, perché è convinta che i sopravvissuti non abbiano raccontato tutta la verità. La poliziotta però si imbatterà in un vicolo cieco e inizierà a pensare che tutto ciò che pensa sono solo delle sue ossessioni.

Poco dopo, il relitto dell'Arianna arriverà a Genova e i protagonisti verranno chiamati per rivederla. In tutti loro ritorneranno in mente ricordi spiacevoli che avrebbero voluti evitare volentieri. Nel mentre, anche la moglie di Luca andrà a vedere la barca e quando ci salirà sù, capirà tutte le sofferenze di suoi marito.

