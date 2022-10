Nella notte tra domenica 9 ottobre e lunedì 10, Belen Rodriguez ha postato su Instagram una storia criptica. Secondo i suoi follower, lo sfogo della showgirl argentina sarebbe indirizzato all'ex compagno Antonino Spinalbese - attuale concorrente del GFVip7.

Le dichiarazione della showgirl

Belen e Antonino hanno avuto una relazione dalla quale è nata Luna Marì. Sebbene l'ex coppia sia rimasta in contattato solo ed esclusivamente per il bene della figlia, tra i due i rapporti sarebbero freddi e distaccati.

Nella notte tra domenica e lunedì 10 ottobre, la showgirl ha postato una storia criptica su Instagram.

Belen ha esordito dicendo: "Forse, dovrei ogni tanto prendere delle 'lezioni lessicali', così mi è stato detto". Con tono piccato la diretta interessata ha mandato il destinario del messaggio a quel paese. Poi, la showgirl ha proseguito: "Le cose qualcuno le racconta diversamente per i suoi comodi". Infine, la più grande di casa Rodriguez ha augurato una buona notte a coloro che hanno il coraggio di avere un dialogo per costruire piuttosto che per distruggere.

Rapporti tesi tra la ex coppia

Belen Rodriguez non ha menzionato nessuno all'interno della storia su Instagram. Tuttavia, i suoi follower non hanno esitato a pensare che le parole siano rivolte al suo ex Antonino Spinalbese.

L'ex parrucchiere attualmente si trova all'interno della Casa del GFVip7.

Il diretto interessato in alcune occasioni ha menzionato la sua ex, ma la regia lo ha sempre censurato. Stando ai rumor degli addetti ai lavori, la showgirl argentina non avrebbe mai visto di buon occhio la partecipazione di "Nino" al Reality Show di Canale 5. Durante il video di presentazione lo stesso Spinalbese ha preferito non nominare Belen.

All'interno della Casa, però, il concorrente si è lasciato andare a qualche dichiarazioni sulla fine della relazione: "Io non c'entravo niente con la sua vita e lei con la mia".

Il percorso di Antonino Spinalbese al GFVip7

All'interno del GFVip7, Antonino Spinalbese ha dimostrato di avere un certo feeling con Ginevra Lamborghini.

I due trascorrevano molto tempo insieme a parlare e scherzare. Il rapporto tra i due si è interrotto, per via della squalifica della 30enne bolognese. Nella sesta puntata del reality show, Antonino ha ricevuto una sorpresa dall'ex coinquilina. A tal proposito il concorrente ha confidato di essere pronto ad aspettare Ginevra lontano dai riflettori per approfondire meglio la loro conoscenza.

Sui social, moltissimi utenti tifano già per la nascita dei "GinTonic" tanto che alcuni credono che tra i due possa nascere una relazione fuori dalla Casa di Cinecittà.