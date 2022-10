Nelle puntate in onda questa settimana i colpi di scena non mancheranno. Steffy affronterà Sheila con schiaffi ed insulti, intimandole di andare via da Casa Forrester.

Leggiamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda questa settimana dal 10 al 15 ottobre 2022 della soap americana Beautiful in onda ogni giorno su Canale Cinque a partire dalle ore 13:45.

Puntata in onda Lunedì 10 ottobre 2022

Steffy è molto arrabbiata con Sheila. Non permetterà a nessuno di rovinare il suo “giorno perfetto” atteso da tanto tempo.

Per questo motivo decide di cacciare la suocera da casa Forrester.

Puntata in onda Martedì 11 ottobre 2022

L’intervento di Sheila ha davvero sconvolto tutti. In particolar modo Hope e Liam sono preoccupati per il rinfresco di nozze, temono che l’intervento di Sheila abbia rovinato ogni cosa. Nel frattempo Sheila medita vendetta per l’affronto subito.

Puntata in onda Mercoledì 12 ottobre 2022

Il ritorno di Sheila ha messo in subbuglio tutta la famiglia Forrester. Steffy in modo particolare si sente molto ferita e arrabbiata. Alla presenza di Finn racconta a Paris tutte le offese subite dalla Carter. Sheila ha compiuto azioni terribili non solo nei confronti di Steffy, ma anche nei confronti di tutti i suoi cari.

Puntata in onda Giovedì 13 ottobre 2022

Ridge vuole proteggere la figlia Steffy e il nipote.

Intende perciò procedere con la richiesta di un’ordinanza restrittiva nei confronti di Sheila. Intanto Steffy chiede a Finn di stare lontano da Sheila, la ritiene molto pericolosa. Nel frattempo Paris comunica a Finn tutto il suo sostegno e appoggio in un momento così complicato. Sheila tuttavia sembra molto convinta dell’amore del figlio.

Puntata in onda Venerdì 14 ottobre 2022

Carter comunica a Quinn di essere pronto per rendere finalmente pubblica la loro relazione e affrontarne tutte le conseguenze. Rendere pubblico il loro amore gli costerebbe la solida e duratura amicizia con la famiglia Forrester. Così la Fuller decide di raggiungere Eric e firmare i documenti del divorzio.

Ma ad attendere Quinn ci sarà una grossa sorpresa, infatti Eric non intende più divorziare. Anzi si sentirebbe pronto per ricominciare da capo e credere nuovamente nel loro amore.

Puntata in onda Sabato 15 ottobre 2022

Parte Uno. Steffy e Ridge sono parecchio preoccupati per il ritorno di Sheila, la madre biologica di Finn. Il ragazzo appare molto turbato dagli ultimi avvenimenti e trova conforto in Paris che gli offre sin da subito tutto il suo sostegno.

Parte Due. Carter ha deciso di rinunciare a tutto per amore di Quinn. E’ disposto anche a rinunciare alla storica collaborazione e amicizia con la famiglia Forrester. Eric però sorprende Quinn prendendo in mano i documenti del divorzio e strappandoli in tanti pezzi.

Eric non vuole più divorziare ed è davvero determinato a salvare il suo matrimonio con la Fuller.

Parte Tre. Quinn, tornata da Carter, racconta del gesto sorprendente di Eric. La donna ribadisce il suo amore per Carter, ma nello stesso tempo è rimasta molto scossa e turbata dal gesto del marito, ed ora si sente davvero confusa e turbata. Queste sue sensazioni potrebbero davvero mettere tutto in discussione. Cosa deciderà Quinn?

Intanto Steffy, con l’aiuto del padre Ridge, intende prendere provvedimenti seri per allontanare dalla sua vita la temibile Sheila.