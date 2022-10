Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Il 33enne romano ha detto la sua sulla vicinanza della 24enne ad Edoardo Donnamaria. Secondo Francesco, Antonella lontano dal GFVip7 non avrebbe mai dato chance al coinquilino: "Su questo ci metto proprio la mano sul fuoco".

Il parere di Francesco

Antonella Fiordelisi ha avuto una relazione con Francesco Chiofalo: i due avevano intrapreso una convivenza, ma lei venne a conoscenza di un tradimento da parte del suo compagno. Da quel momento la coppia ha deciso di interrompere la storia con uno strascico di polemiche.

All'interno della Casa di Cinecittà, Fiordelisi si è avvicinata ad Edoardo Donnamaria. In un'intervista l'ex compagno di Antonella ha confidato di non credere nel reale interesse della 24enne: "Lui non è il prototipo di uomo che può piacere ad Antonella". Chiofalo ha spiegato che la stessa concorrente ha ammesso di avere un'attrazione verso Antonino Spinalbese. Il personal trainer romano ha rincarato la dose sulla sua ex, spiegando che Antonella fuori dal GFVip7 non avrebbe mai dato una chance ad Edoardo Donnamaria. Secondo il punto di vista di Chiofalo, Fiodelisi si è avvicinata al coinquilino un po' per noia, un po' per la convivenza forzata, un po' perché fa parte del gioco: "Crea dinamica".

Infine, il diretto interessato ha sostenuto che all'interno del Reality Show tra i due coinquilini potrebbe nascere qualcosa ma lontano dai riflettori i "Donnalisi" non dureranno.

Chiofalo: 'Non sta emergendo'

Nelle precedenti settimane, Francesco Chiofalo si era già espresso sul percorso di Antonella Fiordelisi al GFVip7.

Secondo il diretto interessato la sua ex non riusciva ad emergere realmente: "La simpatia non è il suo pregio più evidente".

Nonostante tutto il diretto interessato si era augurato che presto all'interno della Casa Antonella si fosse potuta esprimere.

Fiordelisi-Donnamaria: prima discussione

Intanto mercoledì 12 ottobre, c'è stato il primo scontro tra Edoardo e Antonella.

Il volto di Forum è apparso infastidito per il massaggio fatto dalla 24enne ai glutei di Antonino Spinalbese.

Parlando con Carolina Marconi e Luca Salatino, Edoardo si è detto deluso perché aveva immaginato Antonella in un modo diverso: "Pensavo fosse un'altra tipologia di persona". Per Donnaria, Fiordelisi anziché giocare al gioco della bottiglia con gli altri "vipponi" avrebbe dovuto cercare un chiarimento se realmente teneva a lui: "Non ci siamo proprio".

Mentre Luca ha sostenuto il ragionamento del coinquilino, Carolina ha invitato Edoardo ad affrontare il discorso con la 24enne campana.