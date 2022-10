Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana ambientata nel capoluogo lombardo nella metà degli anni Sessanta, va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai1. Lo sceneggiato è tornato per la sua settima stagione con nuove trame ricche di colpi di scena.

Nella terza puntata settimanale de Il Paradiso che andrà in onda mercoledì 12 ottobre, il ritorno di Gloria preoccuperà Veronica che teme in un ritorno di fiamma tra il suo attuale fidanzato Ezio e la sua ex moglie; Maria sarà presa dallo sconforto per i rifiuti di Flora, la quale continuerà a sentirsi sotto pressione per le minacce di Adelaide; Clara sarà di fronte ad un bivio, e dovrà prendere una scelta importante per il suo futuro; Il signor Colombo porterà buone notizie a casa Zanatta.

Veronica teme la presenza della Moreau

Nella prima parte della puntata numero venti-tre de il paradiso delle signore, Gloria tornerà al Paradiso felicitando tutto lo staff del grande magazzino di moda che l'accoglieranno con piacere. Invece, Veronica si mostrerà felice quanto turbata per la scarcerazione della signorina Moreau, in quanto potrebbe rappresentare un pericolo per il suo matrimonio con Ezio. Infatti, l'uomo e Gloria sono ancora ufficialmente sposati, finché la Sacra Rota non impartirà l'annullamento del loro matrimonio.

Nel frattempo, continueranno le iniziative benefiche promosse da Vittorio Conti per le vittime del Vajont, così la madre di Stefania deciderà di dare un grosso contributo per aiutare le famiglie sfollate colpite dalla tragedia.

Flora demoralizza Maria al Paradiso

Successivamente, in sartoria, Paola noterà la tristezza negli occhi della signorina Puglisi e proverà ad incoraggiarla. Infatti, la giovane sarta vorrebbe farsi strada all'interno dell'atelier ma i suoi bozzetti verranno criticati e rifiutati dalla stilista Flora Gentile. La fidanzata di Umberto continuerà a subire pressioni a causa delle minacce avanzate dalla contessa Adelaide e della presenza dei di Sant'Erasmo nel luogo in cui lavora.

Nel contempo, Clara avrà un duro scontro con la perpetua di Don Saverio che deciderà di mettere la ragazza di fronte ad una scelta importante per il suo futuro: cambiare atteggiamento oppure lasciare la canonica e tornare nel suo paese.

Ezio porta buona notizie a Veronica

Infine, Ezio parlerà con il suo legale e riceverà una piacevole notizia: secondo l'avvocato ci sarebbero ottime possibilità per l'annullamento del matrimonio del suo assistito e Gloria Moreau. Il signor Colombo si recherà a casa Zanatta portando la bella notizia alla sua fidanzata che presto potrebbe diventare a tutti gli effetti sua moglie.