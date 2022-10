Nikita Pelizon è una delle concorrenti del GFVip7. Durante un momento di relax in giardino, la 28enne ha confidato ad alcuni suoi compagni d'avventura che a soli 16 anni ha pensato al suicidio. Nikita ha rivelato di essersi salvata in tempo e oggi è felice di non essere riuscita a commettere un gesto estremo.

La confidenza della concorrente

Parlando con Wilma Goich e Patrizia Rossetti, Nikita Pelizon ha rivelato un aneddoto legato al suo passato.

La modella di Trieste ha confidato che non è sempre facile mostrarsi con il sorriso in volto, tanto che da piccola ha affrontato un momento molto delicato: "Io a 16 anni stavo prendendo una decisione molto drastica".

Nikita "a 16 anni dicevo non ho scelto io di essere in vita posso scegliere di andarmene, mi han bloccata in tempo, ma cose tipo ieri c'era la luna e nuvole rosa non le avrei mai viste, questa è la vita e quando le guardo penso che lo fa anche chi non c'è più" 🫶 #Gfvip pic.twitter.com/OYShajXZ6c — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 4, 2022

Nel racconto Pelizon ha spiegato qual era in quel momento la sua filosofia: "Non ho scelto di essere io in vita, quindi posso decidere quando andarmene". La 28enne ha proseguito, raccontando ulteriori dettagli sul suo passato: qualcuno l'ha bloccata in tempo mentre stava preparando il "kit" per compiere un gesto estremo.

Nikita oggi è felice

Nikita Pelizon ha spiegato che oggi è felice e il suo modo di guardare le cose è completamente cambiato.

La diretta interessata ha rivelato che togliendosi la vita non avrebbe più potuto vedere le belle cose che la circondano. Per esempio, la concorrente ha spiegato che lunedì 3 ottobre ha avuto la possibilità di vedere le nuvole rosa. La 28enne ha confidato che spesso si pone delle domande: "Non avrei mai potuto vedere queste cose".

La concorrente si è detta grata per come siano andate le cose, perché può contiuare a vedere tutto ciò. Tuttavia, Nikita ha rivolto un pensiero anche a tutti coloro che non ce l'hanno fatta e si sono tolti la vita: "So che le stiamo guardando insieme".

Il commento del web

La confessione di Nikita Pelizon al GFVip7 non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno voluto esprimere un commento sul passato della concorrente. Un utente si è detto sicuro che Nikita non lo avrebbe mai deluso all'interno della Casa più spiata d'Italia. Un altro utente ha rivelato di voler "proteggere" Pelizon il più possibile all'interno del Reality Show: "Tanto pulita, umile e educata". Un altro utente ha sottolineato il modo in cui la 28enne abbia raccontato la sua storia senza vittimismo. Pelizon ha scelto di rivelare il suo passato, perché Wilma Goich e Patrizia Rossetti stavano parlando di alcune persone care scomparse.

Nella clip presente su Twitter, si vede Wilma asciugarsi gli occhi perché toccata dal racconto della coinquilina. Per chi non lo sapesse, Goich nel 2020 ha perso la sua unica figlia: Susanna è scomparsa a soli 49 anni, dopo aver lottato con un brutto male.