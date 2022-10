Edoardo spiazza Alberto nella casa del Grande Fratello Vip con un bacio del tutto inaspettato. In queste prime settimane di permanenza all'interno dell'abitazione di Cinecittà, i due gieffini hanno stretto un buon rapporto di amicizia e Alberto parlando con gli altri concorrenti, ha ammesso il suo interesse nei confronti di Edoardo.

Durante la serata di ieri, il volto della trasmissione Forum ha sorpreso Alberto con un bacio del tutto inaspettato che tuttavia ha scatenato polemiche tra i fan social del reality show, i quali accusano Edoardo di voler prendere solo in giro il giovane De Pisis.

Alberto ammette il suo interesse per Edoardo al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Alberto De Pisis nelle ultime ore ha confessato il suo interesse nei confronti di Edoardo, ammettendo di sentirsi attratto mentalmente dal ragazzo, il quale sarebbe riuscito a conquistarlo seppur in pochissimi giorni.

Alberto ha ammesso che non gli capita spesso di riuscire ad entrare in sintonia con un ragazzo, soprattutto perché questa volta non c'entrerebbe nulla l'attrazione fisica, dato che Edoardo lo avrebbe conquistato per la sua sensibilità e i modi di fare.

Insomma De Pisis non ha nascosto il suo interesse nei confronti del volto della trasmissione Forum che, proprio ieri sera, ha spiazzato il ragazzo strappandogli un bacio.

Scatta il bacio tra Edoardo e Alberto al Grande Fratello Vip 7 (Video)

In occasione della festa che è stata organizzata all'interno della casa del GF Vip, tutti i concorrenti si trovavano in giardino e ad un certo punto Edoardo, vedendo Alberto in disparte rispetto al resto del gruppo, ha scelto di avvicinarsi.

Prima lo ha provocato azzardando delle mosse sensuali, dopodiché si è avvicinato e gli ha strappato un bacio a stampo dal quale Alberto non si è tirato indietro.

Una scena che non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori e fan social del reality show, molti dei quali sostengono che ormai Alberto si sarebbe "innamorato perso" di Edoardo che, nel frattempo, sta portando avanti una frequentazione anche con Antonella Fiordelisi.

Adesso però io voglio il limone eh#GFvippic.twitter.com/0FS0YO7z5B — Gfvip (@Gfvip12446988) October 5, 2022

I fan del GF Vip sbottano dopo il bacio di Edoardo ad Alberto

Ecco perché questo modo di fare ambiguo di Edoardo, ha scatenato non poche polemiche tra i fan del GF Vip, molti dei quali puntano il dito contro il ragazzo per il comportamento e per quel bacio strappato ad Alberto in queste ore.

"A Edoardo non frega nulla di Alberto, quel bacio è stato di cattivo gusto perché sa che lui ad Alberto piace. Edoardo bocciatissimo", ha sbottato un fan del reality show Mediaset.

"Edoardo lo sta palesemente prendendo in giro e lo stuzzica, lo bacia fregandosene dei suoi sentimenti che ormai ha capito benissimo", ha sentenziato un altro utente del GF Vip