Il 25 febbraio, Helena Prestes si è interrogata su quanto accaduto nell'ultima puntata del Grande Fratello, soprattutto sul motivo per cui il pubblico non l'abbia scelta come prima finalista donna di questa edizione. Quando Javier Martinez le ha fatto notare che Jessica Morlacchi è una concorrente forte e meritevole della finale, Helena si è mostrata scettica, ma ha affermato di preferire Jessica a Shaila Gatta sotto ogni aspetto.

Le riflessioni sulla sconfitta al televoto

Continua la delusione di Helena per il mancato accesso alla finale del Grande Fratello.

A 24 ore di distanza dal verdetto del televoto flash che l'ha vista classificarsi al secondo posto dietro a Jessica (39% per Helena e 57% per Jessica), Helena si è domandata cosa può essere successo affinché il pubblico non la scegliesse.

"Cosa ho fatto di sbagliato per non essere la finalista? Secondo me ho fatto qualcosa", si è chiesta mentre Javier cercava di risollevarle il morale.

"Ma che ti frega? Avevi una concorrente forte dall’altra parte, che era Jessica. In un televoto flash la gente ha apprezzato di più lei, ma questo non significa che non ti vogliono", ha detto Javier alla fidanzata.

Notando la perplessità di Helena, Javier ha aggiunto che non deve preoccuparsi, perché sicuramente anche lei arriverà in finale.

"Meglio lei di Shaila comunque", ha affermato la ragazza.

"Ovvio, anche se ci arriverà lo stesso", ha risposto Javier. "Per me non merita la finale", ha concluso l'inquilina riferendosi alla sua storica antagonista.

ma puoi stare così disperata per un gioco?🥱#shailenzo #zeudiners #zelena pic.twitter.com/DfXCRdYnYS — 🎀 (@misseszdp) February 25, 2025

Il parere degli spettatori

Le riflessioni di Helena sull'esito del televoto e su chi meriterebbe la finale hanno spinto molti fan del Grande Fratello a esporsi sui social.

"Ma può stare così disperata per un gioco?", "Sta pensando ai soldi, è disposta a tutto per averli", "Pensa solo al gioco, quanto è caduta in basso", "Ma con quale criterio dice che Shaila non merita la finale? Lei è stata eliminata, è rientrata e si lamenta pure", "Non ha nemmeno avuto il coraggio di scegliere Shaila nella catena per verificare chi merita davvero tra loro", "Lei era stata eliminata dal pubblico e pensa di meritarlo?", "Piange perché non ha vinto il televoto?

Ridicola", si legge su X.

Le scelte in puntata

Lunedì scorso, Helena ha avuto la possibilità di dare il via a una catena che ha portato alla scelta delle quattro concorrenti che si sono giocate il pass per la finale del Grande Fratello.

Ha scelto l'amica Amanda, che a sua volta ha premiato Stefania. Quest'ultima, infine, ha optato per Jessica. Shaila, Chiara e Zeudi non sono mai state prese in considerazione, perché fanno parte dell'altro gruppo che si è creato all'interno della casa.