Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip del 17 ottobre 2022 rivelano che potrebbe esserci una squalifica definitiva dal programma.

Uno dei concorrenti protagonisti di questa settima edizione del reality show potrebbe essere cacciato dal gioco dopo che, nel corso dell'ultima puntata serale, è stato segnalato un caso di presunta imprecazione.

Spazio anche ai risultati del nuovo televoto settimanale che vede protagonista anche Antonino Spinalbese.

Rischio squalifica per un concorrente: anticipazioni Grande Fratello Vip del 17 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni del Grande Fratello Vip di questo lunedì 17 ottobre 2022 rivelano che la puntata potrebbe aprirsi con una amara comunicazione per uno dei concorrenti protagonisti di questa edizione.

Alfonso Signorini, sul finire dell'ultima puntata serale in onda su Canale 5, aveva rivelato agli spettatori che sui social in tanti stavano segnalando il caso di una presunta imprecazione in diretta da parte di uno dei concorrenti.

Signorini, pur non facendo il nome del diretto interessato, ci ha tenuto a precisare che la produzione del reality show avrebbe fatto tutti gli accertamenti del caso per stabilire se questa imprecazione c'è stata oppure no e, nel caso di risposte positive, si sarebbe proceduto con la squalifica immediata.

Alfonso Signorini annuncia una possibile squalifica dal GF Vip

Di conseguenza, nel corso della puntata serale di lunedì 17 ottobre, uno dei concorrenti di questo GF Vip rischia di essere squalificato definitivamente dal programma e quindi essere fatto fuori dal gioco in maniera definitiva.

Stando a quanto riportato dagli spettatori social del reality show Mediaset, il concorrente che si sarebbe lasciato andare questa presunta imprecazione sarebbe Amaurys Perez che, già nei giorni scorsi, era finito nel mirino della rete per altre frasi che non erano piaciute al pubblico.

Al televoto anche Antonino Spinalbese: anticipazioni GF Vip del 17 ottobre

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà la decisione finale della produzione del GF Vip, le anticipazioni di questo lunedì 17 ottobre rivelano che ci sarà spazio anche per l'esito del nuovo televoto.

Sono tre i concorrenti che, al termine della scorsa puntata serale, sono finiti in nomination: Antonino, Nikita e Giaele.

Spetterà al pubblico da casa decretare il nome del vincitore di questa settimana: il preferito dagli spettatori del Grande Fratello Vip sarà immune alla prossima tornata eliminatoria.

Non mancheranno poi le sorprese per i concorrenti in gioco e i confronti tra i vari vipponi, in particolar modo tra Edoardo, Antonella e Antonino, al centro dei gossip della casa.