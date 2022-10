Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Julia troverà un calzino da uomo nella camera di sua figlia e si arrabbierà con lei. Inoltre, la donna vorrà scoprire chi è questa persona che è andata a letto con Diana.

Nel frattempo, Victor sarà pronto a chiedere la mano di Carmen in maniera ufficiale e per questo verrà organizzata una grande festa.

Carmen, però, all'insaputa di tutti, avrà organizzato una fuga con Kiros.

Julia troverà un calzino da uomo nella camera di Diana

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Julia, madre di Diana, entrerà nella camera di sua figlia e troverà un calzino da uomo sotto al suo letto. Per questo motivo, la donna si arrabbierà tantissimo con la figlia, in quanto per lei non è una cosa accettabile quella di portarsi un uomo sconosciuto in casa e addirittura portarselo a letto, nella camera che sta al fianco della sua. Julia allora deciderà di indagare e fare domande in giro per capire chi potrebbe essere l'uomo che ha passato la notte con sua figlia.

Una persona ignota pagherà il debito che Julia aveva con sua madre

Poco dopo, Julia si renderà conto di non poter saldare il debito con sua madre, ma improvvisamente una persona del tutto ignota deciderà di pagare la cifra per intero, di tasca sua. Dunque, grazie a ciò, la ragazza sarà molto felice per la sua bottega, ma ben presto si ritroverà a dover fare i conti con una stanchezza che già da giorni si stava trascinando.

Alla fine, però, il motivo di questo problema di salute riserverà una sorpresa per la ragazza.

Sergio vorrà tornare insieme a Julia

Successivamente, Sergio chiederà in maniera ufficiale a Julia di tornare insieme a lui.

Intanto, nella Guinea del passato, Angel e Ines verranno scoperti da Alicia in atteggiamenti molto intimi. I due, adesso, temeranno che la ragazza possa rivelare il segreto della loro relazione.

Infatti, tutto questo potrebbe compromettere per sempre la loro storia d'amore.

Victor sarà pronto a chiedere ufficialmente la mano di Carmen

Nel mentre, continueranno i preparativi per la festa in cui Victor chiederà in maniera ufficiale a Carmen di convolare a nozze. Proprio per questo motivo, ci sarà grande fermento e tutti non vedranno l'ora che arrivi questo evento.

La grande sorpresa che nessuno sospetterà, però, sarà quella che Carmen ha progettato la sua fuga d'amore con Kiros e quindi tutti i piani della famiglia della ragazza, così come quelli di Victor, potrebbero saltare da un momento all'altro.