Durante la diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 13 ottobre c'è stato un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, nel corso del live, sembrerebbe che uno dei concorrenti della casa più spiata d'Italia possa avere pronunciato una bestemmia. Al termine dell'ottava puntata, Alfonso Signorini ha affermato che nella prossima diretta del reality show, uno degli inquilini dell'appartamento di Cinecittà potrebbe essere squalificato. Le anticipazioni del nono appuntamento del programma Mediaset rivelano che si scoprirà chi sarà il preferito e immune fra Antonino, Giaele e Nikita.

GF Vip, puntata 17 ottobre: un concorrente potrebbe essere squalificato

Nella diretta dell'ottava puntata del GF Vip del 13 ottobre, Alfonso Signorini ha fornito qualche anticipazione su quello che potrebbe accadere durante la serata di lunedì 17 ottobre. A tal proposito, il presentatore del reality show ha rivelato di essere venuto a conoscenza che, proprio mentre era in onda la trasmissione, uno degli inquilini della casa più spiata d'Italia potrebbe avere detto frasi ingiuriose e, pertanto, potrebbe essere squalificato. Dal momento che la verifica delle parole pronunciate dal concorrente non sarebbero immediate, il presentatore ha dichiarato di essere necessario del tempo per effettuare i controlli.

Pertanto, durante la prossima diretta, Signorini annuncerà il verdetto della produzione, in merito a quanto accaduto.

GF Vip 7, diretta del 17 ottobre: Amaurys potrebbe essere squalificato

Nel frattempo, sui social è stato diffuso un video, riguardo al concorrente che potrebbe avere bestemmiato, durante la diretta del Grande Fratello Vip del 13 ottobre.

A finire nel mirino, ci sarebbe una frase pronunciata da Amaurys Pérez. Il concorrente della settima edizione del reality show avrebbe detto frasi ingiuriose, durante un collegamento con la casa di Cinecittà. Al momento, però, non è chiaro se la frase pronunciata dal vippone sia o meno una bestemmia e, pertanto, come dichiarato da Alfonso Signorini, saranno necessari controlli approfonditi.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 17 ottobre: nessuna eliminazione, c'è il preferito e immune

Nella serata di lunedì 17 ottobre, inoltre, non sono previste eliminazioni. A tal proposito, durante la diretta del reality show di giovedì 13 ottobre, è stato aperto un televoto per scegliere il preferito del pubblico. Antonino, Giaele e Nikita sono i tre concorrenti che si sfideranno, per ottenere l'ambito titolo e, inoltre, il più votato, otterrà l'immunità che gli consentirà di scampare alle nomination per la prossima eliminazione. Durante la diretta, inoltre, non mancheranno sorprese per i concorrenti della casa più spiata d'Italia che, come già successo nelle precedenti puntate, potrebbero ricevere la visita di familiari o ricevere regali e lettere dai propri cari.