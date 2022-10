Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà appaiono sempre più vicini e complici. I due concorrenti non perdono occasione per stuzzicarsi e provocarsi a vicenda e nelle scorse ore si sono spinti oltre. Nella serata di venerdì 28 ottobre infatti si sono infatti lasciati andare a delle coccole e delle tenere effusioni sotto le coperte.

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip

A invitare Giaele sotto le coperte è stato lo stesso Antonino, rispondendo a una provocazione della giovane influencer.

La ragazza gli aveva infatti detto in tono alquanto provocatorio: "Hai paura di stare da solo con me?", aggiungendo: “A Carnevale sarai così innamorato di me che non te ne andrai più. Inutile che fai il fenomeno. Il silenzio vale più di mille parole”. Poi la ragazza ha proseguito: “Sei tu che mi tiri. Non ci casco più”.

Antonino a quel punto ha preferito rimanere in silenzio e nel giro di breve tempo si è arrotolato tra le coperte insieme alla ragazza. A un certo punto ha anche sussurrato: "Fai piano!". Parole che hanno incuriosito e insospettito i telespettatori sintonizzati in quel momento su Mediaset Extra. Peraltro la regia ha mandato in onda le immagini, non cambiando inquadratura.

I commenti su Antonino e Giaele da parte degli utenti social

Doversi utenti dei social non hanno gradito il comportamento avuto da Antonino e Giaele e c'è anche a chi non è sfuggito un curioso particolare. Se si guarda attentamente la clip infatti, si nota chiaramente che la ragazza tiene sempre le mani fuori dalle coperte, come a voler dimostrare che stia facendo tutto da solo Antonino Spinalbese.

Una situazione che ha portato alcuni telespettatori sul social a complimentarsi con Giaele per la furbizia che ha avuto nel tenere sempre le mani ben in vista.

Alcuni spettatori sui social, invece, hanno pensato che i due abbiano solo voluto simulare la scena. Altri hanno commentato invece in modo critico: "Che schifo dai, mi sono scaduti", ha scritto un utente.

"Vomito, cioè hanno consumato in diretta?", ha invece affermato un altro spettatore polemico contro i due gieffini.

Quanto accaduto fra i due giovani nella serata di venerdì 28 ottobre potrebbe essere approfondito in occasione della prossima diretta serale del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini e in onda lunedì 31 ottobre in prima serata su Canale 5.