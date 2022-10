Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che il tema centrale delle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre sarà proprio il disastro del Vajont. Tutti, compreso Adelaide di Sant’Erasmo, si mobiliteranno per dare un contributo agli sfollati. Mentre Vittorio sarà impegnato a trovare lo slogan per la campagna di sensibilizzazione indetta dal comune di Milano, don Saverio darà un aut aut a Clara: o si trasferirà a casa delle ragazze, oppure tornerà al suo paesino. La presenza costante di Gloria al Paradiso delle Signore non farà dormire sonni tranquilli a Veronica, la quale temerà di perdere il suo amato Ezio.

Durante una cena in onore della signora Moreau, una chiamata porterà scompiglio in casa Colombo. Anche Maria riceverà una chiamata sconvolgente da suo padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: il disastro del Vajont

Gloria uscirà dal carcere e, insieme a Stefania ed Ezio, si dirigerà al Paradiso delle Signore per abbracciare le sue amate Veneri. In un momento di confessione, Matilde farà sapere ad Adelaide di essere disposta a dare un’altra opportunità al suo matrimonio se Tancredi prometterà di ammorbidire il suo carattere cinico e bisbetico. Allo stesso tempo, Vittorio esporrà i suoi dubbi in merito al nuovo ruolo della signora Frigerio. Stanco di vedere Elide e Clara litigare sempre, don Saverio supplicherà sua nipote di essere gentile nei confronti della perpetua della canonica.

Durante l’edizione serale del telegiornale, molti telespettatori apprenderanno del disastro del Vajont.

Il popolo italiano, molto colpito dalla tragedia, si mobiliterà per aiutare gli sfollati. Anche la contessa di Sant’Erasmo deciderà di dare un contributo, organizzando una raccolta fondi al Circolo. La zia di Marco affiderà a Fiorenza il compito di invitare la Banca Guarnieri a prendere parte alla raccolta fondi, ma Umberto s’impunterà, pretendendo che sia la contessa a chiedergli aiuto.

Il comune di Milano aprirà le candidature per una campagna di sensibilizzazione delle vittime del disastro del Vajont e Roberto spronerà Vittorio a candidarsi. Nel frattempo, Matilde lascerà Milano, senza dire a nessuno la data del suo ritorno.

Adelaide minaccia Flora

Veronica verrà a sapere che la madre di Stefania ha deciso di partecipare all’iniziativa indetta dal Paradiso delle Signore per il sostegno delle persone rimaste coinvolte dal disastro del Vajont.

L’aria in canonica si farà sempre più irrespirabile per via dei continui battibecchi tra la perpetua e la signorina Boscolo. Questa volta, però, don Saverio metterà sua nipote davanti a un bivio: o diventerà più dolce nei confronti della perpetua, oppure tornerà dritta nel suo paesino. Trasferirsi in casa di Irene e Maria potrebbe essere la giusta soluzione per far ritornare la serenità in canonica. La signorina Puglisi apparirà molto abbattuta perché Flora ha espresso un parere negativo sui suoi bozzetti. La stilista, intanto, continuerà a ricevere minacce dalla contessa di Sant’Erasmo. Nel frattempo, il signor Colombo verrà a sapere dal suo avvocato che l’annullamento del suo matrimonio è ormai vicino.

Clara davanti a un bivio: Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni settimanali 10-14 ottobre

Il direttore del Paradiso delle Signore sarà disperato per lo slogan pubblicitario. Casualmente, troverà una lettera intima di Matilde e la leggerà. Una frase lo colpirà moltissimo e deciderà di usarla per vincere la candidatura alla campagna di sensibilizzazione indetta dal comune di Milano. Nonostante la paura di perdere Ezio, Veronica organizzerà una cena in onore della sua rivale in amore, Gloria. Paola, non sopportando più di vedere Maria giù di morale, pregherà Flora di rivalutare bene i bozzetti della signorina Puglisi, ma la stilista del Paradiso delle Signore non cambierà idea. Adelaide, intanto, capirà di essere ancora profondamente legata a Umberto e Marcello la inviterà a voltare pagina e a guardare avanti.

Nel frattempo, Vittorio riceverà una bellissima notizia: il comune di Milano ha scelto il suo slogan per la campagna di sensibilizzazione per le vittime di Vajont.

Clara, per non tornare al suo paese, deciderà di trasferirsi alla casa delle ragazze, ma Irene non la prenderà affatto bene. Maria, intanto, riceverà una notizia scioccante da suo padre. L’ex capo commessa Moreau accetterà l’invito di Veronica, ma il suo animo non è per niente tranquillo. Al termine della cena, una chiamata metterà a dura prova gli animi sereni della famiglia Zanatta e Colombo. Nel frattempo, la moglie di Tancredi perderà le staffe quando scoprirà che Vittorio si è appropriato di una sua frase intima per lo slogan.