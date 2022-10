Sono tanti gli spunti di discussione che ha regalato Dayane Mello nella breve ma intensa diretta che ha fatto su Instagram la mattina del 24 ottobre. La modella ha smentito che sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 7, anzi, ha punzecchiato gli addetti ai lavori dicendo che avrebbero poca fantasia nella costruzione delle puntate. Frecciatine anche a Ginevra Lamborghini e al tanto spazio che le viene dato in studio nonostante sia stata squalificata.

Aggiornamenti sull'attuale edizione del Grande Fratello Vip

Con un tono anche piuttosto seccato, Dayane ha smentito che a novembre rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo giorni di chiacchiere e supposizioni, la modella è intervenuta sui social network per informare i suoi tanti fan che non sarà una delle new entry del reality-show per sua scelta, nel senso che le è stato proposto ma lei ha rifiutato per diversi motivi.

"Non lo faccio. Me l'hanno chiesto ma io non voglio mischiarmi con questo cast", ha fatto sapere Mello in una diretta Instagram del 24 ottobre.

La brasiliana, dunque, ha negato con forza l'indiscrezione che la voleva pronta a rimettersi in gioco come vippona a partire dal prossimo 7 novembre; gli autori l'avrebbero voluta per smuovere le dinamiche del gruppo, ma la ragazza ha risposto: "Io non tappo i buchi".

Le stoccate alla 'collega' di Grande Fratello Vip

Uno dei motivi per i quali Dayane ha detto no a un Grande Fratello Vip bis sono i personaggi che abitano la casa da circa un mese. Con la sua solita franchezza, la giovane ha ammesso che se il cast fosse stato composto da personalità più sensibili, lei avrebbe accettato di rientrare ad un paio d'anni di distanza dalla sua pria esperienza tra le mura di Cinecittà.

Una protagonista di questa edizione che proprio non piace a Mello, è Ginevra Lamborghini: "Lei è stata squalificata ma è ancora lì che parla, non ne capisco il senso".

"Prima la mandano via per un motivo grave e poi le danno spazio per parlare e parlare. Anche per questo non lo guardo più. Poi parla sempre di Antonino, di una storia che non esiste", ha detto la brasiliana in una recente chiacchierata con i fan su Instagram.

Secondo l'ex vippona, dunque l'ereditiera non dovrebbe essere neppure in studio, visto che è stata espulsa per aver pronunciato una frase bruttissima su Marco Bellavia ("Merita di essere bullizzato"), che le è costata la squalifica immediata dal gioco.

Anziché far calare il sipario su un episodio increscioso come questo, gli addetti ai lavori starebbero "premiando" la sorella di Elettra con interi blocchi in prima serata su un "amore" che non è mai sbocciato.

Il pensiero su chi lavora per il Grande Fratello Vip

Dayane, però, critica sia Ginevra che chi continua a darle corda e spazio nonostante le cose poco carine che ha detto nella casa su Marco Bellavia.

"Le puntate sono noiose e basate sul nulla", ha tuonato la brasiliana sempre su Instagram.

Facendo un paragone con l'edizione del Grande Fratello Vip alla quale lei ha partecipato un paio d'anni fa (quella vinta da Tommaso Zorzi), Mello ha detto che il suo gruppo era formato da tante personalità diverse ma mai nessuno si è comportato come quest'anno.

"Ma poi incentrano tutte le puntate su Ginevra e Antonino, hanno rotto. Ma la usiamo un po' di creatività autori? Anche basta!", ha aggiunto la modella rivolgendosi direttamente a chi si occupa della scaletta degli appuntamenti in prima serata con il reality di Canale 5.

Dayane, dunque, ha detto no al suo ritorno nella casa più spiata d'Italia perché non le piace la piega che sta prendendo questa stagione, molto diversa da quella che ha vissuto lei quando si è classificata terza a furor di popolo e dopo oltre sei mesi di reclusione tra le mura di Cinecittà.