Mancano poche ore alla messa in onda della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Giovedì 27 ottobre, infatti, Alfonso Signorini condurrà un nuovo appuntamento con il reality show che questa settimana ha avuto una sola protagonista: Elenoire Ferruzzi. La concorrente ha criticato Daniele quando ha scoperto che la vede solo come un'amica, ma poco prima della diretta in prime time ha cercato un confronto con lui e ha ammesso di essersi innamorata.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Dopo giorni di gelo e litigate, Elenoire e Daniele si sono riavvicinati proprio a poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Nel pomeriggio del 27 ottobre è stata la star del web a cercare e ottenere un confronto chiarificatore con il coinquilino.

Accantonando la rabbia espressa da entrambi la sera precedente, Ferruzzi ha fatto il primo passo ed ha abbracciato Dal Moro con affetto.

"Ieri non ti volevo parlare perché non volevo sentirmi dire quelle cose, non ce la facevo più" ha esordito la concorrente del reality show prima di fare una dichiarazione piuttosto spiazzante.

Facendosi coraggio tra le braccia dell'ex tronista di Uomini e Donne, Elenoire ha ammesso: "Ti amo tanto, è vero, perché non mi credi?".

La pace dopo gli scontri al Grande Fratello Vip

Daniele ha cercato di minimizzare la dichiarazione d'amore che Elenoire gli aveva fatto spostando l'attenzione sul loro bel rapporto.

Il ragazzo si è detto disposto a riallacciare un'amicizia con Ferruzzi, sempre che lei accetti di non essere ricambiata nel sentimento che prova.

I due si sono abbracciati a lungo e pare abbiano deciso di seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Soltanto poche ore prima, però, tra i vipponi protagonisti di questi giorni ci sono state accuse, discussioni e momenti di forte tensione.

La star del web si è lamentata del cambio di atteggiamento di Dal Moro quando si è accorto che lei stava cominciando a nutrire un sentimento più profondo nei suoi confronti, esattamente come è successo con Luca Salatino all'inizio del Grande Fratello Vip 7.

Il concorrente del reality Mediaset ha preso le distanze dalle cose che Elenoire ha raccontato agli altri, soprattutto dei baci e dei "toccamenti" (Ferruzzi ha usato proprio questa parola) che ci sarebbero stati tra loro quando il legame era ancora platonico e finalizzato a una bella amicizia.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip

Anche se Daniele ed Elenoire hanno fatto pace poche ore fa, questa sera si parlerà a lungo di loro e delle tante cose che sono successe all'interno della casa da lunedì a oggi.

Alfonso Signorini ha dato qualche anticipazione di quello che accadrà in diretta.Uno dei temi centrali della serata sarà proprio il controverso rapporto tra Ferruzzi e Dal Moro. Nel descrivere ai telespettatori le scenate che la vippona ha fatto al coinquilino, il conduttore ha detto: "Lei non accetta di non essere corrisposta e ha manifestato atteggiamenti molto molto discutibili".

Il padrone di casa del reality show, dunque, ha lasciato intendere di non essere dalla parte di Elenoire in questa vicenda che da giorni è sulla bocca di tutti.

Anche Vladimir Luxuria si è esposta per difendere il tronista dai comportamenti esagerati e ingiustificabili della compagna d'avventura.

Karina Cascella, invece, è stata meno morbida ed ha sostenuto che se tutti rifiutano la protagonista del GF Vip 7 non è perché è una transessuale come lei dice, ma perché sarebbe brutta sia fisicamente che caratterialmente.