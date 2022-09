Sembra essere già finita l'amicizia nata tra due concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Al termine della seconda puntata in diretta, tra Luca ed Elenoire c'è stata una discussione che ha portato quest'ultima ad interrompere il rapporto con il romano per evitarsi delle sofferenze. Il tronista ha chiarito di essere fidanzato e di non provare alcun interesse per Ferruzzi, lei c'è rimasta male e ha allontanato il ragazzo in malo modo.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Elenoire Ferruzzi l'aveva anticipato ad Alberto De Pisis che non avrebbe dato importanza alla storia d'amore che Luca ha fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

"Non mi interessa se è innamorato, anzi per me non lo è. Mi piace e basta", ha detto la star del web nei primi giorni di permanenza tra le mura di Cinecittà.

Alla fine della puntata che Alfonso Signorini ha condotto il 22 settembre, la donna ha cercato un confronto con Salatino, nel corso del quale ha ammesso di essere attratta da lui sin dall'inizio del programma.

Il romano ha subito messo le mani avanti spiegando che il suo cuore non è libero e che nessuno dei vipponi deve crearsi delle illusioni che le cose possano cambiare col passare del tempo.

"Che non facesse passare messaggi sbagliati che faccio un macello", ha sbottato il tronista di Uomini e Donne quando ha scoperto che Elenoire ci sarebbe rimasta male per il "due di picche" appena ricevuto.

Il commento del pubblico del Grande Fratello Vip

"L'ho detto dal giorno zero che sono fidanzato", ha aggiunto Luca nello sfogo che ha avuto la notte scorsa tra le mura di Cinecittà.

Quando qualcuno gli ha fatto presente che Elenoire c'è rimasta male perché aveva pensato che tra loro potesse nascere qualcosa, il romano ha sbottato: "Io le avrei fatto credere cosa?

Ho solo scherzato con lei, gioco".

Ferruzzi ha accettato di parlare con Salatino di questa vicenda, ma nessuno dei due ha fatto un passo indietro.

La concorrente del Grande Fratello Vip, anzi, per tutelarsi, ha deciso di interrompere l'amicizia col tronista e ha detto: "Io sono una persona fatta di carne e ossa. Sto provando un'attrazione per te.

Se per te è stato solo un gioco, ok".

Primi attriti al Grande Fratello Vip

Luca non ha insistito più di tanto e la discussione con Elenoire si è conclusa con la scelta di quest'ultima di mettere fine al bel rapporto che era nato nei primi giorni di reclusione nella casa più spiata d'Italia.

Proprio a Ferruzzi, infatti, lo chef romano aveva confessato di aver pensato al suicidio qualche tempo fa, quando stava attraversano un periodo buio e l'ansia e la depressione avevano il sopravvento su di lui.

"Che esagerato", hanno commentato alcuni spettatori dopo aver assistito alla presa di posizione di Salatino sul legame con la compagna d'avventura, che non vorrebbe mai venisse frainteso perché lui è innamorato pazzo solo di Soraia.

La puntata del Grande Fratello Vip del 22 settembre, inoltre, ha reso pubblica l'antipatia che c'è tra Pamela e Antonella. La giovane influencer si è inimicata mezza casa andando contro Prati in diretta. Infatti, lo sfogo che ha avuto le è costato la prima nomination (che però non è eliminatoria).

Fiordelisi ha protestato per l'atteggiamento da diva che avrebbe la soubrette sarda e come esempio ha portato quello che durante le clip che vengono mandate in onda lei si mette davanti a tutti sui divani, oscurando la visione ad altri vipponi.

Cristina, Patrizia, Charlie e gli altri hanno difeso Pamela, accusando la salernitana di essersi preparata fuori il siparietto che ha proposto in puntata, garantendosi gli occhi di tutti addosso.