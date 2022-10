Anche se è passata quasi una settimana da quando ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia rimane uno degli argomenti preferiti sia dei concorrenti che del pubblico. Nel primo pomeriggio del 7 ottobre, ad esempio, Gegia si è lasciata andare a un'esternazione inattesa. L'attrice ha infatti informato Charlie che l'ex compagno d'avventura le avrebbe fatto delle avances quando condividevano il letto, per questo lei gli avrebbe detto "tu non stai bene".

Occorre precisare che - almeno finora - non circola alcun video su queste presunte avances di Marco a Gegia.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 6 ottobre, Gegia si era scusata più volte per le cose dette su Marco Bellavia. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto di spiegare perché si è scagliata spesso contro il mental coach, l'attrice si è giustificata dicendo che all'inizio non si trovava bene nella casa e, stando male in prima persona, se l'è presa con colui che le era più vicino in camera.

Le parole della pugliese non hanno convinto una parte dei telespettatori e anche gli altri concorrenti, che a fine serata l'hanno nominata in più di uno.

GF Vip: le inattese parole di Gegia su Marco

Se in puntata si è detta pentita e dispiaciuta per come sono andare le cose tra lei e Marco, poche ore dopo Gegia ha fatto nuove affermazioni che i telespettatori della diretta su Mediaset Extra hanno immediatamente intercettato.

In un video che sta facendo il giro della rete il 7 ottobre, infatti, si sente l'attrice parlare con Charlie dei motivi che l'hanno spinta a dire a Bellavia che "non stava bene di testa".

"Tutti ora dicono che io sono una me..a, ma in realtà lui voleva fare cose nel letto con me, perciò gli ho detto tu non stai bene", ha dichiarato la salentina mentre apparecchiava la tavola per il pranzo assieme a Gnocchi.

Quest'ultimo è apparso un po' perplesso e ha provato a smorzare la tensione dicendo che appena Maro rientrerà nella casa faranno pace e le vecchie incomprensioni spariranno. Gegia però ha proseguito: "Tutto è partito da lì, per questo gli ho detto che era matto".

La concorrenti ha cercato di ridimensionare le sue affermazioni dicendo che quasi sicuramente Bellavia scherzava quando le ha fatto queste presunte "avances" in camera da letto.

Le reazioni dei social

Alcuni telespettatori non hanno reagito bene a queste affermazioni di Gegia su Bellavia, anzi l'hanno attaccata sui social network con commenti piuttosto duri.

"Ho appena sentito le ultime dichiarazioni su Marco, sono senza parole", "Si sta scavando una fossa enorme", "Che schifo", "Chissà la lista di denunce che la aspetta fuori", "Quante se ne inventano per tirarsi fuori dalla m...a, ora lui ci ha provato con lei", "Pensavo che il peggio fosse finito e invece", "Insinua delle cose per pararsi il c..o", questi sono alcuni dei pareri che alcuni spettatori del Grande Fratello Vip hanno espresso su Twitter dopo aver visionato il filmato in cui l'attrice sostiene che Marco le avrebbe fatto delle avances quando condividevano il letto.

L'esperienza dell'attrice salentina tra le mura di Cinecittà, fino ad ora è stata tutt'altro che semplice. Ad esempio Antonella Fiordelisi, dopo la scorsa puntata ha promesso a Bellavia che l'avrebbe "vendicato" mandando in nomination tutti quei concorrenti che l'hanno offeso e deriso. In cima alla lista dell'influencer, ci sarebbe proprio Gegia.