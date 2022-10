Patrizia Rossetti ha reagito malissimo alla notizia che il Grande Fratello Vip aveva deciso di concedere una camera privata a Pamela Prati per la notte. L'annunciatrice tv ha sbottato sia contro la soubrette che secondo lei starebbe recitando, che contro Alfonso Signorini che starebbe venendo meno ad una promessa fatta prima dell'inizio del reality-show. La donna ha urlato contro la coinquilina denunciando un presunta disparità di trattamento: lei, infatti, dorme da giorni sul divano e nessuno le ha mai proposto una soluzione alternativa più comoda.

La stoccata al presentatore del Grande Fratello Vip

Una Patrizia fuori controllo è quella che si è vista la notte scorsa al termine della puntata del Grande Fratello Vip.

Non appena ha saputo che Pamela avrebbe dormito in una stanza privata per concessione degli autori, Rossetti ha perso le staffe e se l'è presa un po' con tutti.

L'annunciatrice televisiva non ha apprezzato il fatto che gli addetti ai lavori abbiano permesso a Prati di trascorrere la nottata in una stanza singola e riparata, mentre lei dorme sul divano da giorni e nessuno è mai intervenuto per aiutarla.

Secondo la concorrente, dunque, ci sarebbe una disparità di trattamento perché la soubrette sarda avrebbe dei privilegi rispetto al resto del gruppo, come appunto quello di poter riposare in disparte e senza altre persone intorno.

L'affondo della protagonista del Grande Fratello Vip

"Perché lei si merita la singola? Io sono sui divani da giorni, domani mi levo dalle scatole e me ne vado", ha sbottato Patrizia rivolgendosi soprattutto a chi ha dato l'ok affinché Pamela potesse passare la notte in una stanza privata in seguito ad un presunto svenimento.

"Avete attenzioni solo per alcune", ha aggiunto Rossetti prima di lanciare una frecciatina velenosa a Signorini.

"Alfonso mi avevi fatto una promessa, ora vai a fare un po' in c...".

La protagonista del Grande Fratello Vip 7 era arrabbiata con chi non si è accorto che Prati avrebbe finto di stare male pur di ottenere una camera tutta per sé: "La conosco da anni, lei fa sempre queste scene per finta".

"Allora faccio anche io che fingo di svenire per avere una camera per conto mio", ha detto ancora la vippona in preda all'ira.

Il botta e risposta al Grande Fratello Vip

Quello che Patrizia ha chiesto ripetutamente agli addetti ai lavori, è che tutti i concorrenti vengano trattati allo stesso modo: concedendo una stanza privata a Pamela, è come se gli autori avessero dimostrato di avere un occhio di riguardo per lei e non per gli altri che nei giorni scorsi sono stati male ma non hanno ricevuto nulla in cambio.

"Queste cose mi stanno sul c... Dobbiamo essere tutti uguali. A questo punto voglio anche io la camera, vedete come lunedì rompo ad Alfonso", ha concluso Rossetti che nel gruppo di vipponi ha trovato parecchi alleati.

Non è la prima volta che l'annunciatrice se la prende con Signorini per quello che accade nella casa del Grande Fratello Vip, tant'è che in più occasione ha minacciato di ritirarsi per protesta.

A non piacere alla fumantina milanese, per esempio, è stato il rimprovero che il conduttore le ha fatto alcuni giorni fa sul "caso Bellavia": Patrizia, infatti, è stata inserita nella lista di quei concorrenti che hanno esagerato con le parole nei confronti di Marco e per questo è finita al televoto (assieme ad Elenoire, Gegia e Giovanni).

Rossetti ha chiesto scusa per aver detto "se sta male, doveva stare a casa sua e non venire qui", ma ha anche precisato che altri inquilini hanno avuto esternazioni anche più gravi della sua e l'hanno passata liscia secondo lei ingiustamente.