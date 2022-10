Continua l'appuntamento con Viola come il mare, la fiction con protagonisti il divo turco Can Yaman e l'attrice Francesca Chillemi, nota al pubblico per la sua partecipazione in Che Dio ci aiuti su Rai 1, dove interpreta un'aspirante suora. Gli spoiler della 3^ delle sei puntate in programma, trasmessa venerdì 14 ottobre dalle ore 21:20 in prima visione, annunciano novità riguardanti i due protagonisti. In questo episodio, Francesco Demir e la reporter Vitale appariranno sempre più distanti, dando l'impressione di prendere strade diverse.

Anticipazioni Viola come il mare, puntata 14 ottobre: Francesco indaga sulla morte di un rivenditore d'auto e un imprenditore

Le anticipazioni di Viola come il mare, riguardanti la 3^ puntata che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 14 ottobre dopo l'appuntamento con Striscia La Notizia, segnalano avvincenti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Francesco si getterà a capofitto per acciuffare il responsabile del terribile traffico di essersi umani. Un caso difficile da risolvere, che lo vedrà assoluto protagonista con la chiara intenzione di smantellare il pericoloso giro.

In commissariato, intanto, arriverà la notizia della scomparsa di un imprenditore e di un rivenditore d'auto.

Sarà in questo frangente che tutte le indagini punteranno il dito su un giornalista di Sicilia Web News, testata per cui lavora anche la Vitale. Per questo motivo, i giornalisti della redazione appariranno spiazzati davanti a tale novità.

Il vice questore Demir prende le distanze dalla reporter

Nella 3^ puntata di Viola come il mare, in programma il 14 ottobre in televisione, Vitale riuscirà a mantenere il giusto equilibrio mentre cerca l'assassino della morte di un imprenditore e di un rivenditore d'auto, anche utilizzando la sinestesia di cui è affetta.

A tal proposito, Raniero aiuterà la giornalista a venire a capo delle indagini. Inoltre, l'uomo cercherà di darle una mano per rintracciare suo padre, scomparso misteriosamente tanti anni fa da Palermo.

Per quanto riguarda le questioni di cuore, Vitale e il vice questore Demir collaboreranno solo dal punto di vista professionale mentre appariranno sempre più distanti su quello sentimentale.

L'uomo di legge, infatti, non sembrerà propenso ad instaurare una storia d'amore con la reporter. Per questo motivo, Francesco (Can Yaman) deciderà di prendere le distanze da lei, nonostante provi una forte attrazione.

In attesa di vedere il nuovo appuntamento in televisione, si ricorda che la nuova fiction di Can Yaman è in onda ogni venerdì su Canale 5.