Sta accadendo davvero di tutto al Grande Fratello Vip. Anche se la settima edizione è cominciata da due settimane soltanto, gli addetti ai lavori hanno dovuto far fronte a ritiri, proteste social, denunce del Codacons e ora anche ad un insolito black-out. Nel primo pomeriggio del 5 ottobre, infatti, la diretta del reality su Mediaset Extra è stata sospesa per oltre un'ora: la gente da casa ha assistito ad inquadrature sui loghi e poi alla riproposizione di immagini del giorno prima.

Aggiornamenti sul Grande Fratello Vip

Mercoledì 5 ottobre è successa una cosa piuttosto inusuale: la diretta del Grande Fratello Vip è stata interrotta per un lunghissimo periodo e per ragioni che non sono ancora state rese note.

Ad un certo punto, infatti, chi stava seguendo il live dalla casa su Mediaset Extra o sulle applicazioni, si è ritrovato a guarda l'inquadratura fissa sul logo del programma presente nel salone.

Dopo qualche minuto, la regia ha preferito trasmettere le immagini di ieri sera e in sovraimpressione è passata la scritta: "Siamo in attesa di collegarci con la casa del GF Vip".

Sui social network si sta parlando tanto di questo insolito stand-by, soprattutto perché nessuno lo sta giustificando magari con problemi tecnici insorti improvvisamente o case del genere.

Le teorie degli spettatori del Grande Fratello Vip

Attorno alle ore 14:30 del 5 ottobre, la diretta ha ripreso a funzionare regolarmente per pochissimi minuti: i fan, infatti, hanno gioito per le immagini che erano in onda su Mediaset Extra (alcuni concorrenti in cucina mentre preparavano il pranzo), ma il collegamento è saltato un'altra volta.

Attualmente, dunque, sul canale 55 del digitale terrestre è in onda la replica del Grande Fratello Vip di ieri sera, ovvero il gruppo in giardino che chiacchiera animatamente del più e del meno.

I telespettatori si stanno chiedendo cosa è successo di talmente grave da portare gli addetti ai lavori ad interrompere la trasmissione live, ma per ora non sono arrivate comunicazioni ufficiali a riguardo.

Un rumor che sta serpeggiando sul web, sostiene che la regia avrebbe preferito sospendere la diretta per "censurare" l'uscita di Sara Manfuso dalla casa. Da giorni, infatti, la vippona dice di voler abbandonare il gioco e oggi potrebbe averlo fatto senza permesso, scatenando il caos nella produzione.

Nessuna spiegazione dagli autori del Grande Fratello Vip

Un'altra teoria che sta impazzando su Twitter sul perché la diretta del Grande Fratello Vip è in pausa da oltre un'ora, è quella della possibile incursione a Cinecittà della "regina di Roma", già tentata giorni fa. La donna che solitamente si apposta all'esterno della casa più spiata d'Italia per urlare col megafono il sentiment del pubblico sulle vicende più chiacchierate, potrebbe essersi intrufolata nell'abitazione che dallo scorso 19 settembre sta ospitando i concorrenti della settima edizione.

Non è da escludere, però, che la regia possa aver avuto dei gravi problemi tecnici. Il fatto che la trasmissione live sia ripresa per pochi minuti attorno alle 14:30 per poi essere di nuovo interrotta, potrebbe far pensare al fatto che gli addetti ai lavori stiano facendo fatica a ripristinare la situazione alla normalità.

Ancora non si sa, dunque, cosa c'è dietro a questo "stand-by", fatto sta che i telespettatori pretendono delle spiegazioni valide, anche perché per più di un'ora non hanno potuto monitorare cosa è successo tra le mura di Cinecittà.

Domani, giovedì 6 ottobre, è prevista una nuova puntata e probabilmente Alfonso Signorini parlerà anche di quello che sta accadendo in queste ore.