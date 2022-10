La notizia era nell'aria da giorni e in questi minuti ha trovato conferma nelle parole della diretta interessata: Sara Manfuso ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. L'opinionista tv ha comunicato la sua decisione ai compagni nel tardo pomeriggio del 5 ottobre, proprio nel momento in cui è ripresa la messa in onda live su Mediaset Extra dopo ore di stop a causa di problemi tecnici. Salgono a due, dunque, i ritiri della settima edizione nel giro di pochissimo tempo dal debutto.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

Dopo oltre quattro ore, è tornata la diretta del Grande Fratello Vip.

Alcuni importanti problemi tecnici, infatti, hanno impedito la regolare messa in onda del reality-show sia su Mediaset Extra che sul sito ufficiale: a comunicare la notizia del guasto, sono stati gli addetti ai lavori con un messaggio social.

Attorno alle ore 19 di mercoledì 5 ottobre, il programma è ricominciato dal vivo e i telespettatori sono stati subito spiazzati dalla scelta di Sara Manfuso di ritirarsi dal gioco.

Dopo aver trascorso giorni di insofferenza e tristezza, la concorrente ha deciso di lasciare la casa di Cinecittà e tornare alla sua vita, fatta di amore, famiglia e politica.

L'esperienza dell'opinionista tv tra le mura più spiate d'Italia, dunque, è durata poco più di due settimane e sembra non aver lasciato particolarmente il segno nel cuore del pubblico.

Lo stop per guasto tecnico del Grande Fratello Vip

Chi segue a diretta del Grande Fratello Vip, in queste ore ha usato i social per far sapere che Sara ha appena comunicato ai suoi compagni d'avventura che non intende andare avanti.

A spingere la concorrente al ritiro dopo sole due settimane sono stati anche gli attacchi che le ha fatto Sonia Bruganelli nelle prime puntate, tutte frecciatine che Manfuso non ha mai accettato.

L'opinionista politica, dunque, si aggiunge a Marco Bellavia e fa salire a due il numero dei protagonisti della settima edizione che decidono spontaneamente di lasciare il gioco. Le situazioni dei vipponi appena citati sono molto diverse, ma il finale è lo stesso: entrambi hanno detto addio alla casa più spiata d'Italia pochissimo tempo dopo esserci andati a vivere.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Mercoledì 5 ottobre è accaduto di tutto al Grande Fratello Vip. Dalle ore 13 si è interrotta la diretta del reality-show per problemi tecnici: per circa quattro ore, infatti, il pubblico ha assistito alla replica di quello che è successo nella casa la sera prima.

Gli addetti ai lavori hanno confermato che la sospensione del live era dovuta esclusivamente ad un guasto e non ad altro, come si è vociferato in rete: alcuni fan hanno ipotizzato ad una censura alla "fuga" di Sara oppure all'incursione della "regina di Roma" nell'abitazione di Cinecittà.

I tecnici sono riusciti a ripristinare la situazione soltanto attorno alle ore 19, proprio nel momento in cui l'opinionista tv stava comunicando ai compagni che abbandonava il gioco.

I giornalisti hanno fatto sapere che gli autori avrebbero provato fino all'ultimo a convincere la vippona a rimanere, ma la notizia dell'ultima ora chiarisce che non ci sono riusciti.

Domani, giovedì 6 ottobre, Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata del GF Vip 7 e sicuramente si parlerà anche dei motivi che hanno spinto Sara a ritirarsi dopo due sole settimane. Non è escluso, inoltre, che si torni sul "caso Bellavia" con la presenza di Marco in studio o nella casa per un confronto con il gruppo: questo attesissimo faccia a faccia, però, avverrà solamente quando il mental coach si sentirà pronto ad affrontarlo.