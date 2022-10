Ci sarebbero cambiamenti in vista nella programmazione del Grande Fratello Vip 7. Stando a quello che riportano molti siti d'informazione, a partire dal prossimo 10 novembre il reality dovrebbe andare in onda soltanto una volta a settimana, ovvero il lunedì sera. L'appuntamento del giovedì, dunque, verrebbe sospeso per almeno un mese per evitare lo scontro con le partite del Mondiali di Calcio su Rai 1.

Aggiornamenti sulla programmazione del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip starebbe per subire una piccola "rivoluzione".

Stando a quello che raccontano i media, i vertici Mediaset starebbero seriamente pensando di ridurre ad una sola le puntate settimanali del reality-show.

La scelta degli addetti ai lavori di rinunciare per un periodo al prime time del giovedì (quello del lunedì sarebbe confermatissimo), non avrebbe nulla a che fare con gli ascolti non entusiasmanti di questi mesi.

La produzione sarebbe molto contenta dei numeri che il programma sta ottenendo, sia sui social che in termini di share, quindi l'eventuale sospensione del doppio appuntamento in prima serata dipenderebbe solo da strategie televisive.

Visto che la Rai trasmetterà tutte le partite dei Mondiali di Calcio in esclusiva (anche se l'Italia non gareggerà perché non si è qualificata per la competizione), chi lavora per il format di Canale 5 vorrebbe evitare lo scontro con i match delle squadre più forti.

Novità sulle prime serate del Grande Fratello Vip

Visto che i Mondiali di Calcio in Qatar inizieranno a metà novembre (e andranno avanti fino al prossimo 18 dicembre), Mediaset starebbe valutando l'ipotesi di sospendere la doppia puntata settimanale del Grande Fratello Vip per circa un mese.

A partire da giovedì 10/11, dunque, il reality-show condotto da Alfonso Signorini dovrebbe essere trasmesso soltanto il lunedì sera.

Una programmazione ridotta che sarebbe stata pensata per evitare lo scontro con le partite delle Nazionali di Francia, Brasile, Spagna, Inghilterra e tante altre.

Almeno fino ad una settimana prima di Natale, dunque, i vipponi dovrebbero fare compagnia al pubblico una sola volta ogni sette giorni, ovvero nel classico appuntamento del lunedì e non più anche il giovedì come accade da metà settembre.

Non sono ancora arrivate conferme ufficiali a questa indiscrezione, però i giornalisti si dicono certi del fatto che i vertici di rete vogliano preservare gli ascolti del GF Vip non contrapponendolo ai Mondiali in onda sulla Rai a partire dal mese prossimo.

Attesa per il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla sospensione temporanea del doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, i fan sono concentrati su quello che accadrà domani sera.

Giovedì 20 ottobre, infatti, Marco Bellavia tornerà in televisione e lo farà presentandosi prima in studio per un'intervista con Alfonso Signorini, e poi nella casa per un confronto con il gruppo.

Il mental coach, dunque, sarà il protagonista assoluto della decina puntata del reality Mediaset: a qualche settimana dal suo ritiro, l'uomo è pronto per raccontare la sua verità su quello che è successo nella casa poco prima che la abbandonasse in preda al malessere e allo sconforto.

C'è curiosità per la reazione che i vipponi avranno nel rivedere l'ex coinquilino, quello che la maggior parte di loro hanno deriso e preso in giro non comprendendo la sua fragilità del momento.

Marco potrà "riabbracciare" anche Pamela Prati, alla quale ha inviato molti messaggi d'affetto da quando ha ripreso possesso della sua vita e dei social network.