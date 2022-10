Veronica Zanatta sarà vittima di una brutale aggressione negli episodi Il Paradiso delle signore in onda su Rai Uno dal 24 al 28 ottobre. La donna, infatti, sarà avvicinata da un gruppo di bigotte che inveiranno contro di lei accusandola di essere la concubina di Ezio. La situazione, dunque, diverrà sempre più insostenibile. Nel frattempo, Flora invidiosa del successo di Maria chiederà ad Umberto un aiuto per farla allontanare dal Paradiso mentre Anna tornerà a Milano e racconterà a Salvatore una scottante verità.

Il Paradiso delle signore, puntate 24-28 ottobre: Adelaide elogia Maria per umiliare Flora

Ezio e Veronica si rivolgeranno alla Contessa per ottenere l'annullamento del matrimonio tra lui e Gloria Moreau e coltiveranno la speranza che la nobildonna riesca nell'impresa grazie alle sue conoscenze. Purtroppo per loro, non sarà così visto che i due, come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore inerenti le puntate in onda dal 24 al 28 ottobre, scopriranno che la Sacra Rota si è espressa in maniera negativa circa l'annullamento. La notizia getterà i due innamorati nello sconforto e così Gemma e Stefania per cercare di risollevare loro il morale, decideranno di organizzare una sorpresa per loro due.

Nel frattempo, Flora mostrerà i bozzetti a Vittorio, ma non riceverà l'apprezzamento che si aspettava a differenza di Maria.

Poco dopo, Adelaide farà di tutto per avere Maria alla festa del Circolo con l'unico intento di dare un dispiacere a Flora, la quale inizierà a provare invidia nei confronti della Puglisi e non farà nulla per dissimularlo.

Alla festa, Maria riceverà i complimenti di tutti e la Contessa ne approfitterà per elogiarla in pubblico ed umiliare al contempo Flora. Intanto, Stefania riceverà un messaggio da Federico e non dirà nulla a Marco mentre Salvatore scoprirà che i fiori che aveva mandato ad Anna non sono mai arrivati a destinazione ed inizierà a preoccuparsi soprattutto perché la ragazza risulterà irraggiungibile in America.

Vittorio, invece, dirà alle Veneri che saranno le protagoniste della copertina del nuovo numero del Paradiso Market e Vito resterà abbagliato dalla bellezza di Maria, ma lei non se ne renderà conto.

Il Paradiso delle signore, trame 24-28 ottobre: alcune bigotte aggrediscono verbalmente Veronica

Flora sarà sempre più invidiosa del successo di Maria e comincerà a temere che la giovane stilista di abiti da sposa possa prenderle il posto. Umberto deciderà di fare qualcosa per aiutare la donna che ama e così chiederà alla baronessa Foppa di assumere Maria nella loro azienda. L'uomo farà di tutto affinché la nobildonna dia un lavoro alla Puglisi e così la ragazza riceverà una proposta lavorativa. Nel frattempo, Armando tornerà da una spedizione e sarà certo di aver visto Caterina, la madre di Anna, che dovrebbe trovarsi in America per una delicata operazione al cuore.

A quel punto, l'uomo deciderà di scoprire cosa sta realmente accadendo e così Marcello, per aiutarlo, partirà per il paese di Anna e lì scoprirà che la donna ha mentito. Nel frattempo, i giornalisti continueranno a volerne sapere di più sulla vicenda di Ezio e a farne le spese sarà Gemma e ciò farà sì che Colombo prenda la decisione di lasciare casa. Gloria, dal canto suo, tenterà di aiutare la ragazza e chiederà alle Veneri di proteggerla dai giornalisti che sicuramente si recheranno al Paradiso per rivolgerle delle domande. Poco dopo, Veronica subirà una vile aggressione da parte di alcune donne molto bigotte che l'accuseranno senza mezzi termini di essere la concubina di Ezio. La situazione, dunque, si farà sempre più grave.

Anna racconta a Salvo una scottante verità

Marcello e Armando, nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore scopriranno tutta la verità su Anna e verranno a conoscenza anche del fatto che la donna rientrerà presto a Milano. I due, tuttavia, decideranno di non rivelare nulla a Salvo di ciò che sanno, ovvero che la madre di Anna sta bene e non è mai partita per gli Stati Uniti. In seguito, però, si pentiranno della loro decisione e decideranno di rimediare e raccontare all'amico tutta la verità, ma il peggio dovrà ancora arrivare.

Anna, infatti, appena tornerà a Milano, gli rivelerà una scottante verità. Di cosa si tratterà? Nel frattempo, Maria sarà molto indecisa sull'accettare o meno la proposta di lavoro della baronessa Foppa e la risposta arriverà inaspettatamente da Vito.

Infine, Gloria scoprirà che Veronica è stata aggredita e rivelerà l'increscioso episodio ad Ezio in modo del tutto involontario mentre Don Saverio suggerirà ai Colombo-Zanatta di non vivere sotto lo stesso tetto.