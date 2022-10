Terra Amara tornerà su Canale 5 a partire da lunedì 14 novembre, e la trama vedrà protagonista anche lo scontro tra Hünkar e Behice. Le due donne si contenderanno l'amore di Fekeli e saranno disposte a fare qualsiasi cosa pur di conquistare il suo cuore. Behice, per esempio, avrà tanti assi nella manica: dei segreti che potrebbero rovinare per sempre la vita di Hünkar. Quest'ultima, per evitare il peggio, deciderà di essere in primis sincera con il suo amato Fekeli, facendogli delle grosse rivelazioni.

La confessione di Hünkar

Al circolo femminile di Çukurova arriverà il giorno dell'elezione del nuovo presidente.

Hünkar, candidata per il posto, penserà di poter avere il sostegno di Züleyha, ma la ragazza deciderà di non presentarsi al club e di rimanere a casa a prendersi cura di Adnan. Behice, la sfidante di Hünkar, sarà ampiamente convinta di vincere la gara e di poter stracciare la vittoria alla sua nemica.

I membri del circolo inizieranno a votare e il risultato sarà a dir poco sconvolgente, infatti Hünkar diventerà la nuova presidentessa del circolo di Çukurova.

La vendetta di Behice

Behice non prenderà bene il fatto che Hünkar sia diventata la presidentessa del circolo delle donne di Çukurova, così per vendicarsi inizierà a minacciarla, rivelandole che conosce un segreto che potrebbe mandare seriamente in crisi la sua famiglia.

Hünkar inizierà a pensare a cosa possa far riferimento Behice e la prima cosa che le verrà in mente sarà il segreto che riguarda il piccolo Adnan, ovvero che il padre biologico non è Demir, bensì Yilmaz. Terrorizzata dal fatto che questa verità possa venire a galla, andrà a casa di Fekeli con l'intenzione di dirgli tutta la verità.

Il segreto di Adnan

Giunta a casa di Fekeli, Hünkar gli farà giurare di non rivelare a nessuno ciò che gli starà per raccontare. Inizialmente l'uomo non vorrà sottoporsi a nessun giuramento, ma alla fine accetterà, perché intuirà che per Hünkar si tratta di qualcosa di importante.

Allora la donna inizierà a snocciolare il suo racconto, dicendogli che tutto è partito con la convinzione che Demir fosse sterile.

Quando Yilmaz è stato imprigionato per il delitto di Naci, Zûleyha in contemporanea ha scoperto di essere incinta del suo fidanzato. Per far sì che la famiglia Yaman non vivesse nel disonore senza aver la possibilità di avere un erede, Hünkar ha costretto Züleyha a sposare Demir e a far credere a tutti che quel bambino fosse un Yaman. Fekeli interromperà bruscamente il racconto di Hünkar, il dolore è troppo forte per essere sopportato e soprattutto penserà alla privazione che è stata fatta al suo caro Yilmaz. Hünkar, però, sarà un fiume in piena e gli racconterà ogni minimo particolare.