Il Paradiso delle Signore 7 giunge al termine di una settimana molto emozionante e ricca di colpi di scena e le anticipazioni della puntata di venerdì 28 ottobre raccontano che Armando (Pietro Genuardi) e Marcello (Pietro Masotti) parleranno con Salvatore (Emanuel Caserio). Il socio di Barbieri verrà a sapere che Caterina sta bene ed è in Italia e quando rivedrà sua moglie esigerà delle spiegazioni: la verità di Anna (Giulia Vecchio) sarà scioccante. Nel frattempo, Maria (Chiara Russo) penserà se accettare o meno la nuova opportunità di lavoro dei Foppa e Vito (Elia Tedesco) la aiuterà in questo.

Infine, dopo l'aggressione subita da Veronica (Valentina Bartolo), Don Saverio (Andrea Lolli) consiglierà a Ezio (Massimo Poggi) e alla compagna di non vivere più insieme.

Salvatore apprenderà che la madre di Anna non è mai partita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 28 ottobre rivelano che Armando e Marcello si sentiranno in colpa per aver mentito a Salvatore e decideranno di rimediare al più presto. I due amici non perderanno tempo e parleranno con Amato e gli diranno che Caterina, la madre di Anna, non è malata e non è mai partita per gli Stati Uniti come gli aveva fatto credere sua moglie. Poco dopo, Anna arriverà a Milano e dopo aver riabbracciato Salvatore sarà messa alle strette da suo marito e gli rivelerà una verità scioccante.

Vito aiuterà Maria a decidere: anticipazioni puntata di venerdì 28 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 28 ottobre vedrà tra i protagonisti anche Maria. Per la signorina Puglisi, infatti, ci sarà molta indecisione perché non sarà facile capire se è meglio accettare o meno la nuova opportunità di lavoro dei Foppa.

Si tratterebbe di un'occasione prestigiosa per lei, ma la porterebbe a lasciare Milano e la grande famiglia del Paradiso delle signore per ricominciare una nuova vita in Costa Azzurra. La risposta giusta per Maria sarà suggerita inaspettatamente da Vito.

Gloria saprà dell'aggressione nei confronti di Veronica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 28 ottobre rivelano che al centro delle scene ci sarà anche Veronica.

Dopo essere stata aggredita e accusata di essere la concubina di Ezio, la donna cercherà di tenere per sé lo spiacevole episodio, ma Gloria lo scoprirà. La capo commessa rivelerà involontariamente tutto a Don Saverio che si impegnerà a dare il suo aiuto in questa difficile situazione. Il parroco parlerà con i Colombo e consiglierà ad Ezio e a Veronica di non vivere più sotto lo stesso tetto, per evitare che l'opinione pubblica si scagli contro di loro.