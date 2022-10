Grande novità per i fan di Amici. Mentre negli studi Elios è in corso la registrazione della sesta puntata, in rete sta circolando un'indiscrezione sull'ospite del giorno. Alex Wyse, che è previsto si esibisca davanti al pubblico del talent-show durante lo speciale in onda il 23 ottobre, è al centro dell'attenzione mediatica per il sempre più probabile debutto al Festival di Sanremo. Il cantautore, però, non parteciperebbe da solo alla competizione di Rai 1: i bene informati sostengono che il giovane avrebbe proposto ad Amadeus un pezzo inedito in duetto con Sissi Cesana.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La ventunesima edizione di Amici ha "sfornato" un bel po' di talenti: nel canto, ad esempio, sono almeno cinque i ragazzi che hanno avuto un discreto successo dopo la finale e alcuni di loro sarebbero in corsa per partecipare alla più importante manifestazione canora d'Italia.

Stando a un'indiscrezione che sta prendendo piede sui social network il 19 ottobre, tra i tantissimi artisti che si sono proposti ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2023, ci sarebbero anche due finalisti del talent-show di Maria De Filippi.

Alex Wyse (secondo classificato nella categoria canto, dietro al vincitore Luigi Strangis) avrebbe inviato al presentatore Rai un brano inedito in duetto con l'amica e collega Sissi Cesana.

Fan al settimo cielo per i cantautori di Amici

Chi ha seguito la scorsa edizione di Amici, sicuramente ricorderà i tanti emozionati duetti che Alex e Sissi hanno fatto al serale: la professoressa Lorella Cuccarini, infatti, puntava molto sul feeling artistico che c'era tra i suoi due "pupilli" e il pubblico ha sempre apprezzato.

I fan non dimenticheranno facilmente l'interpretazione che i ragazzi hanno fatto di brani di successo come "Shallow", "Just give me a reason" oppure "Se piovesse il tuo nome", tutte performance che nel prime time hanno conquistato sia la gente a casa che la giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Oggi, a distanza di qualche mese dalla finale che ha visto i giovani cantautori classificarsi dietro al collega Luigi Strangis (anche lui avrebbe presentato una canzone ad Amadeus sperando di essere scelto tra i Big), Wyse e Cesana tornano al centro dell'attenzione mediatica per un possibile nuovo duetto, stavolta su un pezzo tutto loro e non di altri artisti.

L'ospitata ad Amici in attesa di Sanremo

L'annuncio del cast di Sanremo 2023, non dovrebbe essere fatto prima dell'inizio di dicembre. Attualmente, infatti, Amadeus starebbe ancora ascoltando e selezionando le canzoni per la gara che si disputerà il prossimo febbraio: si dice che il presentatore Rai sia alle prese con centinaia di brani, molti dei quali di artisti famosissimi (sono stati fatti i nomi di Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Giorgia, Alessandra Amoroso e tanti altre "star" della musica italiana).

Tra i Big del prossimo Festival, però, dovrebbero esserci anche dei giovani che sono stati lanciati dal Amici un anno fa. Se Alex e Sissi avrebbero proposto un duetto emozionante, LDA e Luigi avrebbero preferito puntare su pezzi più movimentati e più in linea con il loro genere.

Mercoledì 19 ottobre, Alex Wyse è al centro dell'attenzione mediatica anche per il suo attesissimo ritorno negli studi di Amici. A distanza di qualche mese dalla finale che l'ha visto classificarsi quarto (secondo se si considera solo la categoria canto), il ragazzo è stato ospite di Maria De Filippi nella sesta puntata dell'edizione numero 22 per promuovere il suo nuovo singolo "Mano ferma", in uscita venerdì prossimo.