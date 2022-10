Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso di novembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda della fiction Viola come il mare con protagonista Can Yaman, la quale chiuderà i battenti salutando gli spettatori.

Stessa sorte anche per Pio e Amedeo, che non troveranno spazio nel palinsesto Mediaset di novembre, dove invece ci sarà spazio per il ritorno di uno show storico del prime time Mediaset: trattasi di Zelig.

Stop per Viola come il mare con Can Yaman: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di novembre 2022 riguarderà in primis la messa in onda di Viola come il mare, la fiction con protagonista Can Yaman che si avvia verso le battute conclusive di questa prima stagione.

Venerdì 4 novembre andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction, che in queste settimane di messa in onda ha totalizzato una media di circa 2,9 milioni di spettatori con uno share del 17%.

Can Yaman saluterà così il suo affezionatissimo pubblico, in attesa di ritornare di nuovo sul della seconda stagione di Viola come il mare.

Ecco chi prende il posto di Can Yaman in prime time su Canale 5

Nonostante gli ascolti in costante calo, è stato già annunciato che la fiction avrà un nuovo ciclo di episodi che verranno trasmessi nel corso della prossima stagione televisiva.

In attesa della seconda stagione, a partire da venerdì 11 novembre debutterà in prima serata una nuova serie importata dalla Francia.

Trattasi de Le indagini di Padre Clement, mentre dal 15 novembre sarà la volta di Passaporto per la libertà, una serie importata dal Brasile composta da otto episodi.

La programmazione di novembre segnerà anche l'uscita di scena della coppia composta da Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo stop in prime time: cambio programmazione Mediaset novembre 2022

Il loro Emigratis chiuderà i battenti dopo i risultati decisamente tiepidi registrati nel corso di queste settimane, dopo il passaggio nel prime time di Canale 5.

Con una media che non ha superato il muro dei due milioni di spettatori, la coppia Pio-Amedeo è stata sconfitta ampiamente dalle repliche de Il Commissario Montalbano, l'intramontabile fiction di Rai 1 con protagonista Luca Zingaretti.

Pio e Amedeo però, malgrado il flop di ascolti registrato con Emigratis, dovrebbero tornare nel corso della prossima stagione televisiva del Biscione con la nuova stagione di Felicissima Sera, lo show che ha debuttato lo scorso anno in prime time, registrando una buona media dal punto di vista auditel.

Il mese di novembre segnerà anche il ritorno di uno degli show più amati dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Il ritorno di Zelig in prima serata: cambio programmazione Mediaset novembre

Trattasi di Zelig, lo show comico che tornerà in onda al mercoledì sera con un nuovo ciclo di appuntamenti condotti da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Dopo il successo della passata stagione, seguita da una media di quasi quattro milioni di spettatori, Mediaset ha scelto di riproporre lo show comico a ridosso del periodo delle feste natalizie.

Nell'access prime time, invece, è confermatissimo l'appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci ,che andrà avanti regolarmente per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023, con nuove coppie di conduttori pronte ad alternarsi dietro al bancone del varietà Mediaset.

Confermato anche l'appuntamento con le soap Beautiful, Una Vita e Un altro domani, alle quali si aggiungerà anche Terra Amara, che conquisterà la fascia delle 14:10 al termine degli episodi inediti della serie spagnola con Genoveva.