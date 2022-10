Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste tra ottobre e novembre su Canale 5 rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Roberta Di Padua, la quale continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione.

Dopo il suo rientro in studio, Roberta ha catalizzato l'attenzione per le sue diatribe con Ida Platano e nel corso delle prossime puntate la dama arriverà a sfiorare anche la rissa in studio.

Occhi puntati anche sul percorso di Federica Aversano che, dopo un po' di settimane dall'inizio di questa avventura come tronista, si ritroverà ad avere un vero e proprio crollo emotivo.

Scatta il bacio tra Roberta e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Roberta Di Padua sarà protagonista di un doppio momento che non passerà inosservato.

La dama, infatti, ha chiesto al suo ex Riccardo Guarnieri, di fare una nuova uscita insieme così da poter trascorrere un po' di tempo e chiacchierare come ai vecchi ai tempi.

Un invito che è stato accettato volentieri da Riccardo e così i due si sono rivisti fuori dallo studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Un'uscita che è stata caratterizzata anche da un bacio: a raccontarlo sono stati i due diretti interessati nel corso dell'ultima registrazione del talk show di Canale 5.

Roberta sfiora la rissa in studio: anticipazioni Uomini e donne

Successivamente, mentre si parlava della coppia composta da Alessandro e Ida, ecco che il cavaliere ha cominciato a fornire dei dettagli legati alla sua relazione ormai naufragata con la dama Roberta.

In particolar modo, Alessandro sosteneva che durante le loro uscite, fosse stata sempre Roberta a "saltargli addosso" e quindi ad essere particolarmente focosa nei suoi confronti.

Una versione dei fatti che ha mandato in tilt la dama del trono over: le anticipazioni di Uomini e donne infatti rivelano che in studio si è arrivati a sfiorare la rissa tra Roberta e Alessandro, dato che la dama è apparsa alquanto stizzita e furiosa con il suo ex frequentatore.

Federica crolla e perdona Ida: anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende di Federica Aversano: a distanza di un po' di settimane dall'inizio della sua avventura come tronista di questa edizione, ecco che la ragazza ha fatto un primo bilancio e il risultato finale non è stato positivo.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Federica è apparsa in crisi, tanto da scoppiare in lacrime, ammettendo di aver capito di fare grande fatica ad affezionarsi alle persone che sono in studio per lei e quindi a lasciarsi andare.

Un momento non facile per la tronista che, nel corso della registrazione è stata "consolata" da Ida Platano. All'inizio, però, Federica ha rifiutato l'abbraccio della dama siciliana per via delle discussioni che hanno avuto in passato, salvo poi perdonarla e accettare di mettere una pietra sopra al passato.