Non mancheranno i colpi di scena nella seconda stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Behice comincerà a nutrire interesse per Fekeli e di conseguenza a essere gelosa della signora Yaman. La donna fingerà addirittura di farsi male pur di stare vicina all'imprenditore [VIDEO].

Behice finge di voler lasciare la tenuta di Ali Rahmet

Nonostante Yilmaz e la nipote si siano trasferiti nell'ex casa di Sermin, la zia di Mujgan non vorrà lasciare l'abitazione di Fekeli, ma fingerà di voler tornare a Istanbul certa che l'imprenditore non la faccia andare via.

Un giorno preparerà le valige e si farà trovare vicino la porta di casa, dicendosi decisa di voler lasciare la tenuta in quanto si sente in difficoltà a condividerla con un uomo single. Ali Rahmet, però, non sarà d'accordo che vada a vivere altrove visti anche i suoi problemi economici, così la inviterà a rimanere in casa con lui.

Senza farselo ripetere due volte, Behice accetterà l'invito e raggiungerà senza sforzi il suo obiettivo.

Behice prende volutamente una storta e si fa soccorrere da Fekeli

Raggiunto il suo scopo, la signora Behice penserà al modo per avvicinarsi al padrino di Yilmaz, ma capirà che la presenza di Hunkar Yaman potrebbe essere un pericolo. Durante un incontro con le nobili del Circolo, la donna prenderà volutamente una storta facendosi male alla caviglia.

Non appena tutte le signore presenti alla riunione si avvicineranno per portarla in ospedale, la donna fermerà le loro intenzioni e chiederà di chiamare Ali Rahmet.

L'imprenditore non perderà tempo: lascerà il lavoro e andrà in soccorso alla donna. Una volta arrivati in ospedale le starà vicino e non la lascerà da sola. Un gesto di gentilezza che la signora fraintenderà, lasciando intendere ai presenti che tra loro ci sia un feeling particolare.

Hunkar gelosa della vicinanza tra Fekeli e Behice

Una volta lasciato l'ospedale e lasciata la loro socia con il padrino di Yilmaz, le nobili del Circolo correranno a casa di Hunkar, la loro presidente, per aggiornarla degli ultimi risvolti. La matrona farà accomodare le sue amiche in salotto e parlando del più e del meno verrà a sapere dell'incidente capitato a Behice.

Non appena le signore le diranno che Ali Rahmet si è precipitato per soccorrere Behice e portarla in ospedale, la mamma di Demir apparirà visibilmente infastidita all'idea che un'altra donna stia vicina all'uomo che ama da quarant'anni.

La matrona, allora, inviterà le amiche a non fare pettegolezzi inutili e a lasciare la sua abitazione. Zuleyha, presente alla discussione, capirà subito che la suocera è turbata a causa di Fekeli.