L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue con le nuove puntate in prima visione assoluta. Spazio in primis alle vicende di Stefania che, dopo aver lottato a lungo per far sì che sua mamma potesse uscire dal carcere, potrà finalmente recuperare tutto il tempo perso con la donna che l'ha messa al mondo.

Intanto, però, nel corso di questa settima stagione della soap non è escluso che Stefania e sua mamma possano ritrovarsi di nuovo nel mirino di Gemma.

Gloria torna ad essere libera: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Stefania arriverà il momento di riabbracciare sua mamma Gloria.

La donna riuscirà ad ottenere la "grazia" e in tal modo potrà finalmente uscire dal carcere, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita e i legami con i suoi affetti più cari.

Un ritorno che non passerà inosservato dato che, Gloria ed Ezio prima che la donna venisse portata in galera, si erano nuovamente avvicinati e il dottor Colombo aveva messo in discussione il suo legame con Veronica, mamma di Gemma.

Veronica, in queste nuove puntate della soap opera continuerà ad essere in attesa del documento ufficiale che attesti la fine del matrimonio tra Ezio e Gloria: sono in quel modo potrà avere il via libera per le tanto attese nozze con Colombo.

Gemma potrebbe voler vendicare sua mamma ne Il Paradiso 7

Ma, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ben presto Veronica si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia che potrebbe mettere per sempre la parola "fine" al sogno di questo matrimonio con Ezio.

Ed è proprio qui che potrebbe iniziare la nuova vendetta di Gemma nei confronti di Stefania e sua mamma.

La figlia di Veronica, dopo aver trascorso un lungo periodo di tempo in Svizzera per redimersi delle malefatte compiute, è tornata a Milano lasciando intendere di essere cambiata.

Gemma ha provato a recuperare anche il rapporto con la sorellastra Stefania, la quale ha scelto di fidarsi di nuovo di lei.

Gemma potrebbe vendicarsi di Stefania e sua mamma ne Il Paradiso delle signore 7

Eppure, il sogno naufragato delle nozze con Ezio, potrebbe spingere Gemma a vendicarsi nuovamente nei confronti di Stefania e sua mamma Gloria, dato che tra quest'ultima e il suo ex marito potrebbe riaccendersi di nuovo la fiamma della passione.

Ezio, quindi, alla luce di questo matrimonio impossibile con Veronica potrebbe allontanarsi dalla donna e riprendere in mano le redini del suo legame con l'ex moglie.

Un gesto che potrebbe indurre Gemma a tornare di nuovo sul piede di guerra, motivo per il quale nel corso delle nuove puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, potrebbe attuare la sua vendetta contro Stefania e sua mamma.