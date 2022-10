Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 10 al 14 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Viola decisa a vivere la sua vita con serenità, rifiuterà la scorta offertale da Eugenio e deciderà di porre fine al suo matrimonio. Marina, dopo una violenta discussione diventerà irreperibile. Diego continuerà ad interessarsi a Lia mentre Manuela farà di tutto per stare accanto a Niko. Per Nunzio e Chiara non sarà facile affrontare il problema della dipendenza.

Il nuovo interesse di Viola

Nonostante il periodo difficile che sta attraversando, Viola si troverà sempre più in sintonia con il nuovo professore Gabriele. Tra i due infatti si instaurerà una Inaspettata complicità. Eugenio intanto, preoccupato per sua moglie, si recherà da Ornella per informarla che sua figlia è in pericolo e per farsi aiutare a convincerla ad affidarsi alla scorta. Dopo aver ascoltato Nicotera anche i coniugi Giordano acquisiranno la consapevolezza che la ragazza debba essere protetta ma Viola non vorrà sentire ragioni e rifiuterà categoricamente la proposta della sua famiglia. La donna finirà per prendere una drastica decisione che la avvicinerà sempre di più alla consapevolezza che il suo matrimonio è giunto al termine.

Intanto a Palazzo Palladini, l'attentatore di Roberto e Marina sembrerà pronto a continuare la sua opera.

Il fascino misterioso di Lia

Diego continuerà ad essere affascinato dalla giovane Lia Longhi. Questo suo 8nteresse farà scomparire l'ombra misteriosa che da sempre ha caratterizzato la presenza della donna a Palazzo. Viola intanto, pur consapevole di amare ancora suo marito, metterà fine al suo matrimonio.

Nunzio invece continuerà a cercare un centro per curare Chiara e per farla uscire dalla tossicodipendenza. La giovane Petrone si scontrerà con una persona che l'ha molto delusa. Manuela, pur di stare vicino a Niko comincerà ad assumere un comportamento troppo amorevole sia nei confronti del giovane Poggi che di Jimmy. Il suo atteggiamento smielato finirà per insospettire Serena che le chiederà spiegazioni.

Per Chiara arriverà il momento di dover affrontare il suo problema con la droga e per farlo sarà costretta ad andare via da Napoli. Marina Giordano pronta a partire per il Salone Nautico, dopo una violenta discussione diventerà irreperibile. Intanto Manuela continuerà a trascorrere molto tempo con Niko e suo figlio e il suo comportamento finirà per infastidire parecchio Micaela. Tra le due si accenderà una colorita discussione sotto gli occhi incredulo dei coniugi Sartori. Mariella invece convincerà Samuel che Nunzio è intenzionato a soffiargli il posto da chef a caffè Vulcano.