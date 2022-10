Le gemelle Cirillo, che sono sempre state complici, nei prossimi episodi di Upas saranno ai ferri corti. Le due donne, come si evince dagli spoiler riguardanti gli episodi in onda dal 10 al 14 ottobre, litigheranno furiosamente per via dell'atteggiamento che Manuela terrà nei confronti di Niko.

La giovane, infatti, darà l'impressione di volerlo riconquistare e ciò non piacerà affatto a Micaela, ma nemmeno a Serena. Nel frattempo, Marina sparirà nel nulla in seguito ad una violenta discussione mentre Chiara sarà pronta a disintossicarsi.

Upas, trame 10-14 ottobre: il misterioso attentatore pronto a colpire ancora

Viola continuerà ad avere dubbi sul suo matrimonio con Eugenio e troverà supporto in Gabriele Nespolino, l'insegnante di religione della scuola in cui lavora. Tra loro, piano piano, nascerà una strana quanto inaspettata sintonia. Nel frattempo Nicotera, stando alle trame degli episodi Upas in onda dal 10 al 14 ottobre continuerà ad essere preoccupato per l'incolumità di sua moglie ed andrà da Ornella per riferirle i suoi timori. A quel punto, la dottoressa Bruni parlerà della questione con Raffaele e i due, al pari del magistrato, saranno certi che Viola debba essere protetta.

Lei, però, sarà di tutt'altro avviso e prenderà una decisione che la porterà ad essere sempre più vicina a mettere la parola fine al suo matrimonio.

A Palazzo Palladini, intanto, la tensione continuerà ad essere alle stelle in quanto, il misterioso attentatore che ha cercato di uccidere Marina e Roberto non avrà nessuna intenzione di desistere dal suo proposito e sarà pronto a colpire nuovamente.

Upas, puntate 10-14 ottobre: Chiara decide di disintossicarsi

Lia, sin da subito, è apparsa molto misteriosa, ma grazie a Diego che mostrerà sempre più interesse nei suoi confronti e rimarrà colpito da lei, il mistero intorno alla sua figura si diraderà pian piano.

Nel frattempo Viola, pur essendo ancora molto innamorata di Eugenio capirà che l'unica cosa da fare è dirgli addio mettendo fine al loro matrimonio. Nunzio, intanto, farà di tutto per trovare il centro di disintossicazione migliore per Chiara, la quale si preparerà a confrontarsi con una persona che l'ha molto delusa.

La ragazza, comunque sia, sarà pronta ad affrontare i suoi problemi con la droga, anche se ciò la porterà a prendere una decisione che potrebbe farla allontanare nuovamente da Napoli.

Poco dopo, Manuela si mostrerà molto amorevole e premurosa nei confronti di Niko e ciò farà sì che Serena inizi a nutrire dei sospetti su sua sorella. Che cosa avrà in mente?

Marina scompare in seguito ad una discussione

Nei prossimi episodi di Upas, Marina si preparerà a partire per il salone nautico, ma in seguito ad una violenta discussione non risponderà più al telefono. La donna sarà nuovamente in pericolo? La persona con cui ha discusso le ha fatto qualcosa di male? Nel frattempo, Manuela farà di tutto per avvicinarsi a Niko trascorrendo molto tempo insieme a Jimmy. Tutto ciò, però, farà arrabbiare sia Serena sia Micaela.

Quest'ultima, in particolare, non tollererà il fatto che sua sorella gemella riesca ad avere un rapporto sereno con Poggi e così le due finiranno per litigare in maniera furiosa sotto lo sguardo sbalordito sia di Serena sia di Filippo.

Intanto Samuel, che è diventato il nuovo cuoco del Vulcano dopo la partenza di Nunzio, temerà di perdere il lavoro e si lascerà convincere da Mariella che Nunzio è pronto a riprendersi il lavoro rubandogli il ruolo di chef che ha assunto da poco. Sarà davvero così o si starà preoccupando inutilmente?