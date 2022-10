La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per gli episodi che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre riportano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) scoprirà che Anna Imbriani (Giulia Vecchio) non ha mai ricevuto i fiori che le aveva inviato. Armando Ferraris (Pietro Genuardi), invece, noterà una persona che sembra Caterina e, per accertarsi che si tratti della mamma di Anna, convincerà Marcello Barbieri (Pietro Masotti) a partire per Reggiolo per avere un quadro generale della situazione.

Ferraris e Barbieri, quindi, scopriranno che la madre della piccola Irene (Samia Simenoni) ha mentito a Salvo e, dopo la titubanza iniziale, decideranno di raccontare tutto all'amico. Imbriani tornerà a Milano e, messa alle strette dal merito, rivelerà a quest'ultimo una scioccante verità. Oramai smascherata, Anna potrebbe dire a Salvo che a telefonarle è stato Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo) che la sollecitava a partire per incontrarlo.

Le menzogne di Anna a Salvatore

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 7 trasmessa il 27 settembre, Anna sembrerebbe essere partita alla volta degli Stati Uniti con la madre Caterina per far sì che il genitore possa ricevere le cure sanitarie delle quali necessita.

In realtà questa è la versione che Imbriani aveva detto a Salvatore ma, come anticipato, le cose non stanno davvero così. Il giovane Amato aveva sofferto di solitudine ma a fargli compagnia ci avevano pensato gli amici Armando e Marcello. Il fratello di Tina (Neva Leoni), però, era parecchio preoccupato sia per la delicata operazione che avrebbe dovuto subire Carolina che per la lontananza dalla consorte che avrebbe dovuto supportare.

Salvo si era messo in contatto con Anna e lei gli aveva detto che l'intervento era riuscito ma che la riabilitazione sarebbe stata lunga, quasi come se la donna volesse mettere le mani avanti su un ritorno ritardato nella città meneghina.

Quinto potrebbe aver chiamato Anna e lei essere partita per incontrarlo

Se da un lato Anna non figura tra le interpreti ufficiali della settima stagione dello sceneggiato nostrano, dall'altro lato a essere presente tra i personaggi è invece Quinto.

Ammesso che Reggiani non interpreterà solo dei flashback, è probabile che lo stesso non soltanto sia ancora vivo ma sia stato lui a telefonare ad Anna spingendola a incontrarlo.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Imbriani non avrebbe detto nulla a Salvo principalmente perché con Quinto ancora in vita il loro matrimonio sarebbe invalidato.