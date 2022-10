Sta per arrivare ne Il Paradiso delle signore 7 la verità su Anna e il suo viaggio in America con la madre e Irene, lasciando a casa Salvo con un scusa. Non c'è alcuna operazione per la madre della bella Imbriani e a breve i telespettatori sapranno il reale motivo della sua partenza improvvisa. Con tutta probabilità, Anna ha saputo qualcosa di sconcertante su Quinto, il suo ex amore che crede passato a miglior vita. Così non è, dato che nelle prime anticipazioni 2022/2023 de Il Paradiso era stato confermato il ritorno di Quinto Reggiani nella soap, cosa che aveva fatto trasalire i fan.

A confermarlo, stesso interprete dell'ex di Anna, Cristiano Caccamo, che postò delle foto sul set.

Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni: Anna torna a Milano

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che Anna tornerà a Milano da Salvatore e dovrà rendere conto del lungo periodo passato in America, tra silenzi e bugie. Il giovane Amato verrà messo al corrente della verità, una verità che non prenderà affatto bene. Ma non solo. Non dimentichiamo che Salvatore non sa nemmeno la reale paternità della piccola Irene. Anna ha taciuto per paura di essere giudicata, affidando ogni suo segreto al fidato amico Roberto, che l'ha supportata e aiutata sin da quando è rientrata a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: si comincia a scrivere la storia di Anna Imbriani

Anna Imbriani è tornata a Milano definendosi vedova e, dopo un lungo corteggiamento, è tornata a provare un forte amore per un altro uomo, Salvatore. I due si sono sposati e tutto sembrava andare bene, fino all'arrivo di quella maledetta telefonata che sembra aver distrutto la vita di Anna, costretta a partire immediatamente per l'America.

Nei suoi precedenti post su Instagram, Giulia Vecchio ha lasciato imperdibili indizi sul ritorno di Quinto, che avrebbe sconvolto ogni equilibrio: “Si ricomincia a scrivere la vita di Anna Imbriani'', scriveva l'attrice sul suo profilo. Ma non solo.

Quinto sarebbe sopravvissuto a un naufragio: spoiler Il Paradiso delle signore 7

Quello che ha catturato l'attenzione dei fan è un appunto scritto sull’agenda dell’attrice: “naufragio nave”. Cercando di rimettere insieme i pezzi, l'ipotesi più plausibile è che Anna scopra che Quinto è vivo, magari scampato proprio a un naufragio. E se così fosse? Che ne sarà del suo matrimonio con Salvo? Una cosa è certa: Quinto ci sarà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, anche se non si sa come e quando, almeno per il momento. Sarà interessante vedere cosa racconterà Anna al giovane Amato quando tornerà a Milano, molto probabilmente per la fine di ottobre.