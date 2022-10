Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, al centro delle dinamiche e dell'attenzione, continueranno ad esserci le vicende di Ida Platano e quelle della sua "rivale" Roberta Di Padua.

I colpi di scena non mancheranno nel momento in cui Roberta finirà per smascherare la sua nuova fiamma Alessandro, portando alla luce un qualcosa di inaspettato.

Spazio anche al percorso di Federica Aversano che, nel corso dei nuovi appuntamenti destinati al daytime di Canale 5, riceverà una sorpresa speciale da uno dei suoi pretendenti che finirà per commuovere Ida.

Roberta smaschera Alessandro su Ida: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso della stagione autunnale su Canale 5, rivelano che Roberta e Alessandro si ritroveranno ad affrontare l'ennesima discussione in studio dopo aver scelto di darsi una seconda possibilità e di continuare a frequentarsi fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Peccato, però, che l'esito di questa conoscenza non darà affatto i frutti sperati: i due saranno protagonisti di un nuovo accesissimo confronto in trasmissione, durante il quale verrà tirata in ballo anche Ida Platano, ex fidanzata di Alessandro.

Roberta non si farà problemi a smascherare il comportamento del suo nuovo pretendente: secondo lei, infatti, Alessandro starebbe mentendo visto che non avrebbe mai dimenticato del tutto Ida Platano.

Alessandro si dichiara a Ida: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Roberta scatenerà il caos in studio con questa sua rivelazione: per la dama, infatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Alessandro provi ancora dei sentimenti per la sua ex e, alla fine, ciò si rivelerà la verità dei fatti.

Alessandro, messo alle strette da Di Padua, ammetterà che in cuor suo non è ancora riuscito a lasciarsi alle spalle la relazione con Ida: in questo modo, quindi, ammetterà pubblicamente di amare ancora la dama siciliana presente nel parterre over.

Un colpo di scena spiazzante per il pubblico e per la stessa Ida che, in un primo momento, non sembrerà disposta a fare questo salto nel passato, salvo poi accettare di rivedere Alessandro per un incontro in solitaria.

Una confessione che renderà furiosa Roberta: la dama, infatti, si sentirà presa in giro dal suo corteggiatore.

Ida in lacrime per Federica: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per una sorpresa che avrà come protagonista Federica Aversano.

La tronista riceverà un regalo da uno dei suoi pretendenti: trattasi di un pensiero che il ragazzo ha voluto fare al bambino di Federica e non alla diretta interessata.

Un gesto decisamente romantico ed emozionante che finirà per far scoppiare in lacrime Ida Platano, la quale apparirà fortemente commossa per Federica.